El “Plan C” contra el bloque conservador

Los neoliberales y conservadores, los que han lucrado con los procesos electorales de este país y que han tenido en el Instituto Nacional Electoral (INE) un jugoso botín para despacharse a sus anchas, son quienes se opusieron a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamada “Plan B”, para reducir sueldos y gastos superfluos, como lo hizo el mandatario mexicano en su gobierno.



¿Sabía usted, amable lector, que por no permitir la corrupción, el gobierno de la república logró ahorrar como dos billones de pesos —es decir, dos millones de millones—? Además, un billón más por aplicar la política de austeridad republicana. Todo este ahorro permitió ampliar la cobertura y mejorar el monto, por ejemplo, de las pensiones para los adultos mayores en nuestro país. “Cuando hay corrupción el dinero no alcanza”, comentó este lunes el mandatario mexicano.



Con la firmeza que le caracteriza dijo que impugnará la decisión del ministro de la Corte, Javier Laynez, quien frenó la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral y comentó a micrófono abierto que si esta decisión es rechazada entonces aplicará un “Plan C”, para promover el voto en contra del bloque conservador que tanto daño le ha hecho a este país.



“Vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral, ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, que no se vote por bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores”, destacó el mandatario con la naturalidad que le caracteriza.



“Este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula, puede haber interpretaciones a la constitución y a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, asentó el jefe de las instituciones del país.



“A eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con la constitución, en el artículo 127, y así como le hizo este ministro, no sé si el mismo u otro empezaron a otorgar amparos, para que otros de instituciones autónomas del pueblo, no se los grupos de poder, bueno los mismos ministros violan la construcción, porque todos ganan más que el Presidente”, expuso de manera contundente.



Una vez más, el Festival Cumbre Tajín se realizó con mucho éxito, con una gran afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros. De esta manera, el gobierno del Estado de Veracruz trabaja en el reconocimiento y dignificación de los pueblos originarios. Por un lado, se rescata su lengua, se les hace justicia con los diversos programas sociales y por otro se les da proyección y reconocimiento.



Así lo expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en sus redes sociales: “Este domingo miles de familias disfrutaron de las actividades culturales y artísticas en Festival Cumbre Tajín 2023; nos llena de orgullo que esta edición ha sido histórica con gran participación de visitantes nacionales e internacionales.



La cultura Totonaca trasciende y está más viva que nunca”. Al final todo se traduce en bienestar para la población. Los hombres y mujeres de los pueblos originarios de la región del Totonacapan han encontrado en este festival un nicho para su reconocimiento y para el desarrollo de su región. Bien.



