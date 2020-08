10 años de Praxis Universitaria

Esta semana atendí la invitación de Praxis Universitaria para participar con ellos a modo de entrevista en un programa de televisión por internet, en el que se abordaría el tema de las deudas bancarias. Praxis es una asociación civil oaxaqueña integrada por estudiantes y académicos, cuyo objeto es contribuir a la formación jurídica de abogados, que en breve estarán al servicio de la sociedad.

Para el Barzón siempre es grato acudir al llamado de todos los sectores, pero al tratarse de estudiantes nos resulta de especial valor hacerlo, porque en manos de estos futuros profesionales está el destino de muchos deudores, en momentos cruciales de la defensa de su patrimonio.

Hace unos años platiqué con un compañero barzonista de Isla, Veracruz (demandado en Córdoba), quien me cuestionaba sobre ¿por qué su anterior abogado había perdido el caso, si él le había dado todos los comprobantes de pago que había hecho a su acreedor para demostrárselo al juez? Después de revisar el asunto, advertí que su abogado no había entregado dichos comprobantes al juzgado, incluso no había presentado escrito alguno en defensa de su cliente.

Lo que fue aprovechado por el hábil abogado del demandante para obtener no solo la sentencia a su favor, sino la condena al pago de intereses sobre intereses, al grado que el rancho del compañero ya se encontraba en remate. Afortunadamente llegó al Barzón en el último momento “del partido” y hoy es un asunto más de los muchos que hemos resuelto.

En aquella plática me confesó que había contratado a ese licenciado, porque pensaba que un buen abogado era muy “caro” y él estaba en quiebra; hasta entonces entendía que no hay nada más caro que un mal abogado.

Desafortunadamente las lecciones que se reciben en las aulas no son enfocadas a la defensa de deudores, es más, casi nadie quiere representarlos, pues dan por hecho que son casos perdidos. Más conviene llevar a los acreedores, pues se piensa que obtener un fallo a favor está seguro y con ello su remuneración.

Coincidentemente el fin de semana me tocó revisar un expediente mercantil tramitado en un tribunal federal, en donde el juzgador (para sorpresa mía) omitió la revisión del pacto de intereses, permitiendo la usura; en este caso la deudora también tenía abogada, quien prácticamente la entregó en “charola de plata” con su contraparte, pues por más que busqué algo, no encontré un solo escrito en donde se leyera una defensa apropiada, profesional, ética, preparada.

Por eso me agrada y motiva mucho hablar a los abogados en formación, para hacerles ver y reflexionar, desde la experiencia del Barzón, que más allá de vacíos legales, leyes obsoletas y malas prácticas judiciales, ¡sí hay defensa para los deudores! No es fácil, pero deben hacerlo con conocimiento, lealtad, compromiso social y mucho valor. Si tiene dudas o deudas, llame al 2281-14-85-02.

www.elbarzonrc.org

elbarzonrc@yahoo.com.mx

@terecarbajal