2020, el inicio de una nueva década

Antes de iniciar estas líneas, quiero desearle a cada uno de ustedes, apreciados lectores, un feliz inicio de año, en el que todos sus objetivos personales, familiares y comunitarios puedan lograrse.

Estamos estrenando no solo un nuevo año, sino también una nueva década. Aunque pueda parecer un tanto romántico, esta fecha es la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en la historia de Veracruz, sobre todo cuando 2019 lo culminamos con un estado bañado en sangre, dolor y luto; un año en el que Veracruz estuvo permanentemente en los medios nacionales e internacionales por las tragedias que nos marcaron permanentemente. Si bien en San Lázaro aún faltan unas semanas más para iniciar el periodo ordinario, como diputada federal, en lo personal, arranco este 2020 arrastrando el lápiz ya en las iniciativas que puedan contribuir a dar respuesta a algunos de los problemas que aquejan a nuestro estado y al país. Es prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), del cual soy vicecoordinadora, trabajar siempre por las familias de México, apoyando todo lo que sea siempre en su beneficio y oponiéndonos con firmeza, como lo hemos hecho todo este tiempo, a lo que les puede ser perjudicial. Como lo he dicho en anteriores ocasiones, no quitaré el dedo del renglón en los temas que tienen que ver con garantizar la integridad de niñas, jóvenes y mujeres, para sumar voluntades y trabajo, para que ni una más sea vulnerada ni asesinada, ni en Veracruz ni en ningún lugar de México. Otra prioridad será impulsar desde la Cámara de Diputados, iniciativas y reformas que coadyuven a dar dinamismo a nuestra vapuleada economía, para generar empleo y para que nadie más tenga que migrar por falta de oportunidades. El inicio de una nueva década debe ser también la ocasión propicia para sanar las heridas que tenemos como país, de convocar a un gran diálogo donde todos nos escuchemos, dentro del marco del respeto y la tolerancia, para encontrar en la unidad las soluciones a los problemas que colectivamente nos aquejan. Basta ya de divisiones y de insultos; eso no nos lleva a ningún lugar positivo como país. Los retos que se presentan a nivel internacional son también muchos y variados, y requiere que estemos unidos para afrontarlos. Veracruz y México son grandes, tan grandes como su gente. Sintámonos orgullosos de haber nacido en esta tierra; contribuyamos a engrandecerla con nuestro trabajo, sin importar nuestra ocupación, nuestro credo o ideología política. Hoy tenemos una nueva oportunidad para iniciar de cero con lo que hemos hecho de manera incorrecta y de continuar lo que ha probado eficiencia y resultados. No desperdiciemos esta oportunidad. ¡Que sea un gran año!