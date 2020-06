2021, año difícil

Como lo comenté en mi artículo la semana pasada, los más nefastos incidentes que han afectado al hombre han sido las guerras, plagas, pestes, pandemias, hambrunas, calamidades y baches financieros, que lo han diezmado y dejado empobrecido.

En el presente año nos toca vivir una pandemia de proporciones desconocidas, que inició en diciembre de 2019 y que en junio continúa más activo en América, habiendo dejado una estela de muerte y pobreza en Asia y Europa.

En algunas regiones de México el virus parece estar en el clímax. En el caso de Veracruz, estamos en el inicio de la temporada difícil, tiempos en que los contagios se propagan y las muertes aumentan día tras día.

Esta percepción que tengo no es del todo generalizada, hay muchos paisanos que piensan que no existe o bien que a ellos no les pasará; la verdad es que somos muchos y no se nota quién está en la cama de un hospital o contagiado, por lo cual no es preocupante para la generalidad.

Este miopismo de endemia se conjuga con la necesidad de trabajar para sostener a la familia, lo que justifica el riesgo. Son muchos los trabajadores informales, a los que se adicionan los formales despedidos, todos ellos gente buena que requiere llevar el sustento a sus familias; para ellos esa amenaza es parte de su objetivo.

Este mal dejará muertos y pobres, así como países con severos tropiezos en su economía. Es conocido que muchos de sus recursos los aplicaron para atender el Covid-19, en paralelo su economía se paró y con ello el sector privado vio mermado su patrimonio; las mini, pequeñas y medianas empresas cerraron y dejaron sin trabajo a su personal.

Los gobiernos tuvieron que disponer de sus recursos; unos de poco, otros de mucho.

En el caso de nuestro país, para atender esta emergencia se dotó a la Secretaría de Salud, en el primer trimestre de 2020, de 36 mil 977 millones de pesos, y a la Secretaría del Bienestar de 72 mil 983 millones de pesos. En el primer caso, para atender las prioridades médicas; en el segundo, para inyectar de liquidez a la población más necesitada.

Para atender la emergencia tuvo un subejercicio de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con expertos de la Secretaría de Salud, el pronóstico de mejora es para los meses de octubre o noviembre y será zonificada, en razón que no todos los estados tienen el mismo avance.

Bajo esta perspectiva pasaremos el año 2020, con la zozobra de no caer en este embrollo.

Todos los países tendrán caídas económicas, todos aplicaron políticas financieras como mejorar sus tasas de interés de referencia, tanto que Japón, Suiza y Reino Unido las tienen negativas.

Para ubicarnos en nuestro estado, el pasado 12 de junio el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, reconoció que Veracruz dejaría de recibir alrededor (así lo dijo) de 7 mil millones de pesos, por concepto de participaciones federales, para 2021.

Y que por parte de los ingresos propios prevé una disminución de mil quinientos millones, seguramente en derechos y en el impuesto a la remuneración de las personas físicas (trabajadores).

Mencionó que han ayudado los procesos de contención del gasto, combate a la corrupción, la reestructuración de la deuda y la reforma electoral, acciones que han servido para ahorrar muchos gastos, pero que aún así cabe la posibilidad de conseguir otro crédito, haciendo la aclaración que se emplearía para inversiones públicas productivas.

Esta explicación clara del secretario la podremos comprobar cuando se publiquen los estados financieros trimestrales (enero-marzo) que señala la ley y que fue prorrogada su publicación por el Congreso.

En síntesis, el año entrante será cuesta arriba, tendremos que adaptarnos y seguir los lineamientos que nos marque el estado para mejorar la economía personal, sobre todo la autoridad tendrá que delinear apoyo para los desempleados y pobres, porque no tengan duda que lo exigirán.

Tendremos que afrontarlo.