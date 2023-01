2023 con esencia de 2024

No nos olvidemos de que nos construimos a partir de lo que sabemos, de lo que nos conocemos y de lo que aspiramos a ser como sociedad y cultura. Vivimos los tiempos más politizados de la historia de nuestro país, en términos generales, si bien es cierto hemos transitado por transformaciones que han tenido un aporte bélico y no pacífico, es esta, la cuarta transformación, la que representa una revolución pacífica, de conciencias y sobre todo de evolución, en cada uno de los que formamos parte del privilegio de esta generación.



Veracruz, como entidad federativa, entrará igualmente en una dinámica de sucesión bastante interesante y de la cual tenemos que estar muy atentos, no olvidemos que en 2006 y 2012 Veracruz fue parte del esfuerzo transformador del movimiento más trascendental de los últimos 40 años a nivel Latinoamérica, pero fue hasta el 2018, cuando se obtuvo el triunfo en esta tierra de 8 regiones, y con este, también el de la presidencia de la República, además de consolidarse como un bastión muy fuerte del movimiento, arrojando cifras únicas en cuanto a la consolidación estructural, en lo más organizado del movimiento, como muestras de una democracia participativa bien entendida y con la intención de caminar hacia una mejor sociedad. Nadie que no ame a esta tierra, que no la haya recorrido y no la conozca, va a venir a ayudar a los veracruzanos.



Durante los últimos 4 años, el trabajo en Veracruz, su avance, sacrificio y reconstrucción, ha sido obra, si bien es cierto de un trabajo conjunto, también de un equipo muy definido de veracruzanos que aman esta tierra, y que entendieron de inmediato la necesidad de trabajar a ras de suelo, de incluir a 212 municipios en absoluto abandono y recordarle a una población lo maravillosa y transcendental que ha sido en nuestra historia como país. Veracruz es para los veracruzanos y su buen gobierno requiere de una continuidad, brillante e inteligente, que mejore lo que tenga que mejorarse y en este sentido el movimiento, cuenta con perfiles destacados, el momento requiere que la cimentación de la vida pública entre en una etapa de consolidación, lo que exige, talento, pensamiento progresista incluso a veces radical y por supuesto libertario, que al mismo tiempo entienda que se debe conservar la pureza y la esencia de un movimiento que ha traspasado fronteras.



En este sentido, la sucesión segura para los veracruzanos que garantice el continuar con el proyecto de nación y estado, requiere venir del propio santuario del movimiento, del lugar que es el alma de este movimiento transformador, y estar atentos de que el pensamiento, la efectividad y la eficiencia de esta lucha, no caiga en manos de oportunistas que no han hecho ningún esfuerzo, ni ahora, ni antes por esta tierra.



Es el momento de definirse de forma clara, afianzarse a la esencia misma del movimiento que nos mantendrá por verdes praderas, caminos rectos y sendas de justicia, no es el momento de intentar ser tibio, ni nadar en diversas aguas, la esencia nos sacará adelante de nueva cuenta con el triunfo de una ciudadanía, que hoy conoce lo que es un buen gobierno, y que será mejor.



Que no pierda sus convicciones, porque quien las enarbola representa su motivación y fin, que esta transformación representa precisamente eso, realizar las cosas de distinta manera y ser mejores que quienes nos antecedieron, reflexionar por dos pensamientos muy básicos, no se buscan puestos ni trabajo, lo verdaderamente importante es la conservación de la esencia y la lucha, y que la única manera de continuar legitimándonos es en base a los actos de quienes hoy participan en la vida pública.



Hay que acompañar esta y muchas ideas más para que Veracruz nos siga llenando de orgullo y con ello nuestra gente viva en un mejor lugar, feliz, en paz, con justicia y dignidad.



Diputado federal



Morena