2023, el año que viene

Recuerdo al padre Celestino Barradas decir en la pequeña capilla de la Piedad, que “el año nuevo es incierto pues no podemos saber qué nos va a traer”; esta expresión lógica y sencilla es muy profunda ya que aún teniendo planes y propósitos dependemos de muchas circunstancias que nos son completamente ajenas e impredecibles.



No obstante, el finalizar un ciclo y empezar otro, siempre nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el pasado y el futuro. En el fin de año evaluamos los logros y fracasos obtenidos. El año nuevo se convierte entonces en una oportunidad para empezar un ciclo con renovadas fuerzas a pesar de la incertidumbre.



En cualquier momento de nuestras vidas podemos hacer cambios en nuestros hábitos o iniciar proyectos. Los japoneses, por ejemplo, con la cosmovisión “Kaizen” (término que significa mejora continua) y que abrazan esa actitud, viven realizando pequeños cambios diarios para gradualmente vivir mejor y tener mayor calidad y eficiencia en prácticamente todos los aspectos de la vida. Para los cristianos existe su equivalente en la máxima del amor: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” lo que inevitablemente te lleva a no hacer las cosas mal ni ser mediocre.



La idea que predomina en todas las culturas cada fin de año es que todo cambio sea para construir una familia, la sociedad y un país mejor. Para lograr los nuevos propósitos se requiere de imaginación, realismo y diciplina, pero sobre todo de esperanza, virtud teologal que anima a las personas a tener una actitud optimista.



La creencia de que son posibles los cambios positivos y la voluntad de luchar y trabajar para conseguirlos es un fuerte motor humano incluso frente a la adversidad. El 2023 por lo tanto conviene colmarlo de esperanza activa y no pasiva porque esta fuerza es para imaginar, planear y realizar proyectos en nuestras vidas, familias y comunidades.



Estoy seguro de que muchos esperamos -trabajaremos para ello según la responsabilidad social que tenemos todos- que nuestras familias tengan salud y lo suficiente para vivir con dignidad, que nuestro país sea un mejor lugar para desarrollarse y que se logre la paz mundial.



A mis amables lectores les deseo un 2023 lleno de esperanza y de logros personales y familiares pese a que no podemos imaginar y menos saber “qué nos traerá” el año nuevo.