2023, feminicida

Este 2023 no pinta nada bien para las mujeres. En la primera semana del año se perpetraron varios feminicidios, de los cuales tres fueron en nuestro Veracruz. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el primer caso de este año que recién inicia se cometió en Coatzacoalcos. Queta fue asesinada en las primeras horas del año, en la colonia Playa Sol. El presunto asesino ya está detenido. Otros dos se registraron en Rodríguez Clara y en Papantla.



No olvidemos que, en los últimos días del 2022, hubo otros dos cruentos feminicidios, los de María del Pilar y María Yahaira, también en el sur del estado. Dichos casos aún no son contabilizados en la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que presentará su corte del año pasado la próxima semana. Para dimensionar el tamaño de nuestro problema, de enero a noviembre pasados, en el estado se denunciaron 63 feminicidios, lo que nos ubicó en el deshonroso cuarto lugar nacional, solo precedidos por Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México.



Pero insisto, este 2023 pinta mal para nosotras, porque en Morelos, en Yucatán, en Jalisco, Nuevo León, Tabasco y en Baja California, ya hay una lista de feminicidios. Tan solo en los primeros dos días de este enero, se contabilizaron 6 casos. Lo más alarmante sucede en Jalisco, donde hasta el día 9, ya había 9 asesinatos de mujeres por razones de género.



Recordemos que, conforme al Código Penal Federal, se considera feminicidio cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le infligen lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; cuando haya existido entre el agresor y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida o cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.



Y no, no es justificante, pero si a tres días de haber iniciado el 2023 ya se tenía en todo el país el registro de 249 asesinatos, podemos vislumbrar lo complejo que será en términos de seguridad el resto de las siguientes semanas para hombres y mujeres en general. En esa lista también figura Veracruz como uno de los estados que más muertos acumula hasta ahora y apenas estamos en la segunda semana del año.



Por eso es necesario que desde el Congreso local sigamos trabajando con y para las veracruzanas, en los temas que nos afectan, pero que también nos interesan. El feminicidio, lo he dicho y lo seguiré haciendo, es un flagelo que nos daña y no podemos cerrar los ojos, mucho menos politizar todo lo que contribuya a erradicarlo.



Como diputada local seguiré empujando la Ley Monse que presentamos en junio del año pasado con la colectiva Brujas del Mar, así como otras iniciativas que ya trabajo para que niñas, jóvenes y mujeres en este estado se sientan seguras, libres, empoderadas. No podemos permitir que nuestra entidad sea referente de muerte; que se convierta en un estado feminicida. Desde el Grupo Legislativo del PRI seguiremos remando, aunque sea a contracorriente.







@AniluIngram