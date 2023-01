2023, un año lleno de retos

Después de inicios muy complicados en años anteriores debido a los estragos de una pandemia mundial que obligó a cambiar la forma de vida de las personas, el cierre de muchas empresas y la adopción de protocolos que solo habíamos visto en películas surrealistas.



Este año arranca con la gran incertidumbre de algunos indicios de recuperación económica y otros de una posible recesión en países importantes europeos y en nuestro principal vecino del norte.



Uno de los principales factores que ha afectado a nuestra economía es la inflación, se esperan niveles de entre 7 y 8 por ciento para los primeros meses del año y para después del tercer trimestre que esta baje a niveles del 5%, lo cual podría dar un poco de respiro al consumidor, ya que durante gran parte del 2022 los incrementos en la mayoría de los productos alcanzaron niveles que no se veían en muchos años.



En cuanto al comportamiento del mercado se espera un muy pequeño crecimiento en la economía del país y de las empresas, las cuales verán reducido sus márgenes de operación debido al gran aumento al salario mínimo junto con el aumento de casi el doble de las vacaciones, situación que podría traer un estancamiento en la creación de empleos ya que muchas empresas no podrán hacer frente a dichos aumentos, por lo que estarán pensando en reducir su plantilla laboral y se ve complicado que se abran nuevas plazas de empleo.



Una muy buena noticia es la estabilidad política que dio el nombramiento de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Justicia Adminitrativa, ya que da señales de autonomía en la procuración de la justicia y la defensa de la ley, además del buen trabajo de en la toma de decisiones del Banco de México, lo que ha dado estabilidad a la paridad cambiaria peso-dólar.



En cuanto al tema de las exportaciones, aunque muchos especialistas ya hablan de una recesión en Estados Unidos de América, se espera que no sea tan profunda, sin embargo, sí ha bajado el índice de confianza del consumidor y esto puede afectar a las exportaciones mexicanas.



Es recomendable exhortar a la población a comprar lo estrictamente necesario y no endeudarse más de lo debido y con instiutuciones bancarias, ya que ha habido aumentos considerables en las tasas de interés, lo cual puede llegar a resultar en deudas impagables a largo plazo.



Desde Coparmex deseamos a todos un excelente inicio de año y que el mismo traiga mucha salud, mucho éxito para todos los trabajadores y empresarios de todos los rubros, que son el pilar de la economía de nuestro gran estado.