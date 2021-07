A .Morena le sobran $528 millones

¡Qué no haríamos en Veracruz con 528 millones de pesos! Se podrían comprar los medicamentos que tanto necesitan enfermos de todas las edades de cáncer y VIH; equipar hospitales y comprar los insumos que requieren nuestros médicos y enfermeras o apoyar a empresarios y comerciantes que no han visto la suya desde hace más de un año que inició la pandemia.

Se podrían mejorar nuestras carreteras, que hoy están para llorar, o bien darles una herramienta digital a miles de niños y jóvenes que perdieron el año escolar porque simplemente no tenían cómo estudiar.

Necesidades hay muchísimas en este estado y ese dinero bien podría utilizarse para tantas y tantas cosas que las familias de México y Veracruz requieren; sin embargo, este gobierno morenista prefiere gastarlo en su consulta popular del próximo domingo 1 de agosto.

Una de sus prioridades ha sido la celebración de esta consulta, cuyo fin es preguntar a la gente si se debe proceder o no contra de los actores políticos del pasado, como si un médico le preguntara a un paciente de urgencia si considera necesario que lo atienda o no. Si tienen las pruebas documentadas de irregularidades, deben proceder por la vía legal; esa es su obligación, pues de lo contrario sería omisión.

Por eso gastar 528 millones de pesos en organizar un proceso con 57 mil casillas en el que se le preguntará a los ciudadanos si se actúa o no, no solo es un gasto innecesario, es irresponsable.

Al igual que en Veracruz, en el resto del país hay un mar de necesidades que no han sido atendidas en estos más de dos años y que, a como van las cosas, se vislumbra difícil que puedan recomponer el rumbo.

Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y así está Morena; confunde los reclamos sociales con intentos de desestabilizar su gobierno; tira por la alcantarilla millones de pesos en unas horas, en lugar de atender los problemas de fondo. No hay mejor muestra que las recientes declaraciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien considera que uno de los logros de la mal llamada Cuarta Transformación ha sido el que ya no sea obligatorio pagar por el uso de baños en las gasolineras, pero no ve ni por asomo la crisis de inseguridad, de feminicidios, de pobreza que hoy enfrentamos en la entidad. Esas son las prioridades para ellos.

Así, su soberbia, su inexperiencia, sus yerros y hasta necedades nos siguen costando millones de pesos a las y los mexicanos; nos siguen costando vidas. Imagínense cuántas pudieron salvarse si en lugar de gastar 528 millones de pesos en preguntar, se invirtiera ese dinero en nuestro sistema de salud. Hay de prioridades a prioridades y para Morena las nuestras no lo son. Y aún nos faltan tres años y medio.

