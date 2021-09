¡A la mitad del camino!

El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con el mismo ritmo y con la misma pasión para cumplir sus compromisos en beneficio de la población, particularmente de quienes menos tienen.

De lunes a domingo el Presidente entrega resultados a los mexicanos, de lo cual da cuenta diariamente a través de sus conferencias de prensa y mediante la transmisión en vivo de sus giras por el interior del país, gracias a lo cual sabemos dónde se encuentra y qué acciones realiza a favor de la sociedad, a pesar de quienes un día sí y el otro también, se esmeran en descalificar su quehacer cotidiano.

El presidente de la República ha hecho un papel extraordinario al frente del Poder Ejecutivo federal, donde lo más importante ha sido el combate a la corrupción, que durante años caracterizó a los gobiernos anteriores, donde la máxima de que “el que no transa no avanza” se convirtió en una mística de vida para miles de políticos y servidores públicos, quienes llegaban –como aquí lo he dicho– con una mano atrás y otra adelante a los cargos públicos, y al cabo de tres o seis años, se convertían en verdaderos potentados, quienes cambiaban hasta la forma de caminar y se hacían –a la mala y mediante las peores prácticas– de bienes muebles e inmuebles que en su vida soñaron tener.

En Veracruz hubo muchos casos de personas que, sin escrúpulos de ninguna índole, brincaban de un gobierno a otro y de un cargo a otro, solo con la intención de medrar con el presupuesto a costa de todo, sin importarles el daño que causaban a la hacienda pública, pues era tal su voracidad que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso, mientras que el pueblo seguía sumido en la pobreza y en la falta de atención de parte de sus autoridades.

Otro factor a destacar en estos tres años de gobierno son, desde luego, los programas sociales que hoy se encuentran plasmados en la Constitución y que llegan a 7 de cada 10 hogares, a través de la pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad; las becas para jóvenes estudiantes y mediante el fortalecimiento de las capacidades laborales a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que se suma al programa Sembrando Vida, precios de garantía para los productores del campo y el apoyo a los pescadores, por mencionar algunos.

También destacan las grandes obras que habrán de trascender este gobierno como la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, que tiene a su cargo, una destacada veracruzana como lo es Rocío Nahle García, quien tiene el firme compromiso de que esta magna edificación quede concluida en el tiempo programado, lo que permitirá fortalecer la soberanía energética del país, al dejar de comprar gasolinas en el extranjero y poder producir lo que se requiere en el mercado interno. Cada lunes, durante la presentación de los videos de avance de las obras emblemáticas de este gobierno, vemos a Rocío Nahle dar cuenta puntual de los avances registrados en la nueva refinería, así como de sus giras de trabajo por los países que se encuentran produciendo en estos momentos los insumos necesarios para concluir la obra.

Lo que se suma al nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, el Tren Maya, el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, el Tren Interurbano México-Toluca, Proyecto Bosque de Chapultepec, Proyecto ecológico Lago de Texcoco, obras que serán de gran beneficio para el país, por el impacto que tendrán no solo en el desarrollo económico sino también social, pues cada una de ellas genera en estos momentos cientos de miles de empleos directos e indirectos en las zonas en que se realizan.

El presidente López Obrador está decidido a transformar el país para que las nuevas generaciones puedan gozar de un mejor lugar para vivir, y diariamente da ejemplo de su perseverancia y su esfuerzo puestos al servicio de la nación, visitando las entidades federativas, informando diariamente a los ciudadanos sobre las acciones de su gobierno, y atendiendo, desde la raíz, los graves problemas de México como la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades. A la mitad del camino, el presidente de la República ha cumplido con creces los compromisos asumidos desde el primer día de su mandato y estoy seguro que vienen buenos tiempos para el país en lo que resta de su gobierno.