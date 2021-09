A-la mitad del camino

Prácticamente ha transcurrido la mitad del sexenio del presidente López y se han cumplido diversos pronósticos, desde los más extravagantes y de poca monta, hasta algunos que son muy importantes para el desarrollo nacional y que impactan en el mundo entero:

No se pudo vender el avión presidencial, la curva de la pandemia no se ha domado en año y medio, el sistema de salud no es como en Dinamarca, no han disminuido los crímenes con los abrazos (hoy se rebasó la cifra de 100 mil víctimas por homicidio en este sexenio), el Ejército no ha regresado a sus cuarteles, la gasolina no ha bajado de precio, la energía eléctrica y el gas tampoco han disminuido su costo, no se atienden las emergencias oportunamente, Pemex y CFE cada día están más endeudados y no se promueven las energías limpias.

Los anteriores fracasos sólo sirven para ilustrar con algunos ejemplos las múltiples afirmaciones falsas que han repetido las autoridades para mantener alta la popularidad del Presidente. El resultado real de la gestión del gobierno en combinación con la pandemia es el incremento de 10 millones de nuevos pobres en México, de acuerdo con el INEGI, y la caída del PIB a niveles de 2018.

¿Por qué no es posible una recuperación económica si los Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales? ¿Qué ha frenado en México el llamado “rebote” económico mundial? ¿Por qué desde el momento en que se inició el gobierno AMLO, México dejó de crecer?

Las razones son que el Ejecutivo tiene prejuicios sobre el liberalismo económico cuyos principales motores son la libertad de emprender, la propiedad privada y la competencia. Sin estos, el Estado por sí solo no puede generar el bien común, por el contrario, como ha ocurrido en todos los experimentos de economías centralmente planificadas, se genera más miseria.

Por otro lado, el Presidente no comprende la realidad mundial, pues tiene una profunda predilección por el aldeanismo y chauvinismo. Los países que se aíslan y no valoran la cultura global tienden a empobrecer a sus pueblos.

La falta de escucha y empatía hacia la sociedad hace que el Presidente sólo impulse sus propias ideas. Exige lealtad ciega y todo aquel que disiente es marginado del gabinete o expulsado. Es incapaz de tomar en cuenta las propuestas de quienes sugieren soluciones distintas a las suyas e inmediatamente son calificados de adversarios.

Finalmente, una de las razones por las que fracasan sus programas y obras es por la absoluta falta de planeación y desprecio a la técnica. La impaciencia presidencial está haciendo que el erario se despilfarre inútilmente, dejando de lado programas e inversiones que hacían que México creciera al menos al 2% anual y superara gradualmente la pobreza. Roma no se hizo en un día.

twitter

@basiliodelavega