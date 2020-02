¡A la primera vete, huye y no regreses!

Pareciera repetitivo e incómodo para muchos, y realidad para las mujeres. El dolor, la muerte a las mujeres no existe, así quieren hacernos creer, somos invisibles, el miedo de ser levantadas, asesinadas, se percibe en calles, escuelas, paradas de autobús, cuando tomas un taxi, en la verdulería, carnicería, con los vecinos; en todos lados se respira el miedo y el temor se ha apoderado de las mujeres, la lista de feminicidios aumenta, no existe la justicia, el abandono de nuestras autoridades es real, total.

Las mujeres que se arman de valor y denuncian, simplemente esas carpetas de investigación no avanzan, las estadísticas de feminicidios crecen y se olvidan.

Los feminicidios son perpetuados por los familiares, el esposo, concubino, pareja, novio, amigo, vecino, acosador, pretendiente o un macho al que esa mujer rechazó o que no quiso tener una relación y cobra venganza matándola, eso es lo que hoy se está viviendo y no hay soluciones.

Quiero recalcar que la mayoría de los feminicidios los cometen los esposos, la pareja de la víctima y comienzan por la violencia familiar o violencia en la relación sentimental. Quiero decirte que cuando tu pareja te golpea la primera vez, vendrán la segunda vez y muchas más; el que golpea siempre será un golpeador si no se atiende desde un inicio. Mujer no te confundas, el amor no es dolor, no son celos, gritos, golpes, maldiciones, esas palabras que te lastiman, las humillaciones dañan tus emociones, no debes naturalizar la violencia.

Existe una herramienta que sirve para medir la violencia y se llama violentómetro, fue elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, en la unidad Politécnica de gestión con Perspectiva de Género.

Color Amarillo: Se inician con bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar. Color Naranja: Prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mensajes, correos y redes sociales. Color Naranja Encendido: Destruir artículos personales, manosear. Color Rojo: Caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar. Color Morado: Amenazar con objetos. Color Azul Marino: Amenazar de muerte. Color Negro: Forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar. Si esto te sucede mujer, desde el inicio debes poner un alto, el color te ayudará a detectar cuando estás en peligro de perder la vida, no lo permitas, ¡vete de ahí!, ¡huye!, pide apoyo a tus amigos, padres, familia, acércate a las asociaciones civiles y solicita ayuda, porque después será demasiado tarde y puedes pasar a ser una estadística de feminicidio.

Te pido que leas este dato que te voy a dar para que estés informada, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al público. Amparo en Revisión 554/2013, esta mujer pasó todo tipo de violencia antes de morir y una clara prueba del “Síndrome de Indefensión Aprendida”; anteriormente ya te he escrito sobre esto. La información te hará libre, por favor mujer, pide apoyo y huye del lugar donde te violentan. ¡Aun estás a tiempo!

