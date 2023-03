A la vieja usanza del PRI

Es bastante molesto andar por las calles de la ciudad y ver en multitud de bardas letreros que dicen “Es Claudia”, otros completan el nombre apoyando a Claudia Sheinbaum como candidata para la presidencia en el 2024, y sé que lo mismo pasa en otras ciudades del país.



Si bien la carrera de aspirantes de Morena inició hace ya bastante tiempo y con ello el destape de las llamadas corcholatas, en las que están Claudia, Marcelo y Adán Augusto, este último, por cierto, pariente de Andrés Manuel, mientras por fuera se lanzan Monreal y el bufón del Partido del Trabajo, tal parece que Claudia fuera la del dedazo presidencial muy al estilo del viejo PRI, aunque todos sabemos que su reputación y desempeño como jefa de Gobierno de la Ciudad de México deja mucho que desear y tal vez no es más que un distractor para sacar debajo de la manga a Adán Augusto López Hernández, quien también dejara una muy mala imagen y actuación en su paso como gobernador de Tabasco y ahora como secretario de Gobernación.



La inversión para esas campañas adelantadas ha sido multimillonaria, misma que sin lugar a dudas ha salido del erario y auspiciada por la misma presidencia y la dirigencia del partido, y tras el entripado del Ejecutivo al frenar el llamado Plan B de la reforma electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López ha anunciado que ya estaba preparado con un plan C, que incluye las candidaturas tamaleadas para ocupar las vacantes de los consejeros y presidencia del INE, con lo que se revivirán las viejas tranzas que mantuvieron al PRI en el poder por tantos años y que cesaron hasta la creación del IFE como órgano autónomo y defensor de la verdadera democracia.



Si bien no son los tiempos preelectorales, los partidos de la coalición no se han pronunciado por un candidato en particular, y qué bueno, porque de otra manera ya le estarían buscando o fabricando faltas y hasta delitos, a fin de invalidarlo.



Aunque las más recientes encuestas reales de aceptación de Andrés muestran un porcentaje muy bajo, hay que aceptar que tiene muchos seguidores incondicionales, a los que tiene comiendo de su mano con sus programas sociales y porque en gran medida es gente de muy baja preparación, sin capacidad de análisis, y que se conforman con que les den recursos para mitigar sus necesidades sin hacer ningún esfuerzo.



Tanto que conozco familias que no trabajan en nada, pues entre el apoyo a las madres solteras (aunque tengan pareja o concubino), con varios hijos a los que les dan su beca, el apoyo a la tercera edad a los padres o suegros que viven en la misma vivienda, juntan un buen capital para cubrir sus necesidades sin la necesidad de trabajar y ser productivos, además de que tienen la idea de que es López el que los financia, siendo que esos recursos salen de los impuestos de la verdadera gente trabajadora y con eso los tienen bien domesticados, además de que son un lastre que impide el progreso del país.



Todavía falta, pero la carrera electoral ya empezó hace un buen tiempo y habrá que ver como se pone la competencia y la disputa entre las corcholatas.