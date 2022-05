A las y los maestros con cariño

Este 15 de mayo es la fecha para reconocer la labor que realizan las y los maestros en la formación de un mejor Veracruz y un mejor México. Todos los días nos demuestran su compromiso y entrega con niñas, niños y jóvenes, a pesar de los desafíos y problemas a los que se enfrentan.

Durante el confinamiento obligado por la pandemia del Covid-19, sacaron la casta al adaptar sus clases, en un abrir y cerrar de ojos, a las nuevas tecnologías esto con el afán de que sus estudiantes no se atrasaran.

Fueron también las y los profesores, los que se arremangaron para ir a sus planteles a hacer faenas de limpieza y dignificación, a fin de que cuando regresaran todos a las aulas, encontraran sus salones en óptimas condiciones.

Son ellas y ellos, los que todos los días preparan con amor sus clases, los que recorren en muchos casos, kilómetros y kilómetros, para llevar el conocimiento a las comunidades; los que se quedan hasta tiempo extra con tal de que nadie se quede con dudas.

Pero para no variar, este gobierno federal morenista les sigue poniendo trabas en su quehacer con las ocurrencias que se saca de la chistera. Primero fue el eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo, pese a que el 70 por ciento de éstas se ubican en zonas indígenas y rurales, y a que 55 por ciento de los menores que permanecían de 1.5 a 3 horas extracurriculares, sus hogares estaban por debajo de la línea de pobreza. Esto, hoy en discusión por su repercusión, no solo afecta a estudiantes, a madres y padres de familia, sino también a los educadores. La segunda, e igual de grave, es el cambio en el modelo educativo en educación básica con lo que Morena ha llamado la Nueva Escuela Mexicana 2022-2023, que modificará el contenido de los libros de texto y la manera de evaluar. Está hecho el anuncio, pero para no variar, no hay un diagnóstico que lo anteceda, mucho menos cómo se implementará lo que meterá en un brete a las y los profesores. Estoy convencida de que el sector magisterial debe y merece estar mejor. Tengan la certeza de que como diputada local en esta LXVI Legislatura siempre apoyaré lo que sea en beneficio de la Educación y de ustedes, porque necesitamos más escuelas, más aulas y más docentes bien capacitados y comprometidos. En la entidad, de acuerdo con las cifras oficiales, hay 135 mil 575 maestras y maestros activos en este ciclo escolar 2021-2022, que enseñan a 2 millones 30 mil 443 alumnos en toda la complicada geografía veracruzana. Son quienes han formado, y lo seguirán haciendo, a las y los médicos, arquitectas, científicas, ingenieros, políticos y demás profesiones y oficios.

Son a quienes recordamos con mucho cariño, pese al paso de los años, por habernos enseñado a leer y escribir, por inculcarnos la pasión por una materia, por corregirnos y forzarnos a dar lo mejor de nosotros. Son, cada uno de ustedes, un pilar fundamental de nuestra sociedad veracruzana. Gracias por tanto y por todo.

(*) Diputada local. PRI

@AniluIngram