A más igualdad, más Bienestar

Los Programas del Bienestar en la administración del presidente López Obrador siempre han sido parte de una estrategia de desarrollo para el país. El Presidente los tuvo siempre en mente desde que estaba en campaña política, por lo que a nadie le extrañó que los implementara desde el primer día de su gestión.



Continuamente los programas son blancos de críticas sin base, refiriéndose a ellos como un desperdicio de dinero, el cual es “tirado” por meras razones electorales. Esos “análisis” poco profundos suelen responder más a apreciaciones personales basadas en antipatías y prejuicios, y donde el clasismo y el racismo son lanzados hacia quien entrega y más hacia quienes los reciben.



Son muchos los programas en el país y alrededor de 20 están implementados en nuestro estado. El más reconocido es el de las pensiones para las personas mayores. Tan solo en el estado de Veracruz son 1,020,150 adultos mayores que bimestralmente reciben una pensión en reconocimiento de una vida aportando a la patria, y 2.8 millones de beneficiarios en total sumando todos los programas. Este dinero, como ya lo he dicho en anteriores entregas, se dispersa con un efecto multiplicador que beneficia a muchos sectores de la economía local.



Implementar estos programas sociales impactan directamente en la vida de las personas generándose un estado de Bienestar, y no es casualidad que se apoye a las personas mayores, madres, estudiantes y personas con discapacidad, es decir, los grupos más vulnerables de la sociedad. Con esta estrategia del Presidente se ataca la raíz de los problemas en vez de atender las consecuencias, se centra en atender la desigualdad.



Expertos como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, alertan a los países acerca de cómo la desigualdad afecta a la economía de un país. Para el economista, los motivos de la desigualdad son políticos, es decir, son decisiones de quienes hacen política, y esto AMLO lo entiende muy bien, pues ha echado a andar todos esos programas sociales junto con otras acciones para reducir la brecha de desigualdad, aunque sea un poco, entre los más pobres y los más ricos del país. Uno de tantos ejemplos que utiliza Stiglitz es: cuando los más pobres no tienen acceso a la educación no se utiliza todo el potencial de los recursos humanos, afectando por lo tanto al propio país; por ello se entregan becas a estudiantes de todos los niveles, desde la primaria hasta los posgrados, y se tiene un programa llamado La Escuela es Nuestra (LEEN) para intervenir en el mantenimiento de edificios escolares y mejorar sus instalaciones, con dinero entregados por el gobierno y administrado por un comité de padres de familia.



Los programas de apoyo económico directo a personas van a la par de otras acciones como las universidades Benito Juárez instaladas en lugares donde la educación superior no había llegado, o el Banco del Bienestar, la institución con servicios financieros de costos más bajos que los bancos comerciales y algunas no planificadas como sucedió con la campaña de vacunación para enfrentar la pandemia del Covid.



Han sido tan buenos los resultados de los Programas del Bienestar que algunos de ellos, como las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro y el apoyo a agricultores de Sembrando Vida, se han implementado en algunos países de Centroamérica para contener la migración, y en la pasada reunión trilateral de México, EEUU y Canadá, el Presidente Obrador dio a conocer a Joseph Biden los resultados positivos de estos programas, invitándole a realizar juntos una mayor inversión en esa región para fomentar el desarrollo de estos programas.



Durante años vimos gobiernos manejar el dinero público, gastándolo sin contribuir a ningún beneficio social. Hoy es muy diferente. Incluso algunos de los programas se han convertido en derechos constitucionales, como la pensión de los adultos mayores, lo cual representa un gran avance en el bienestar de este país.



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG



