A Morena no le gusta rendir cuentas

Tal parece que este régimen morenista quiere un país sin leyes, y el presidente ser el rey en una nación sin democracia y sin transparencia, o simple y llanamente algo quiere y necesita ocultar él y todo su gabinete.



Y es que el próximo 31 de marzo concluye con su encargo Francisco Javier Aviña Llamas, como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que el INAI hizo un llamado al Senado de la República, para que se hiciera a la brevedad el nombramiento de las y los comisionados. Lo que dicta nuestra Carta Magna, en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el proceso de nombramiento de las y los comisionados del INAI debe iniciarse en un plazo no mayor a 60 días anteriores a la fecha en que concluyan su encargo y a los legisladores de la mayoría, esto no parece causarle ningún tipo de conflicto.



La preocupación principal de ellos, es sacar lo que queda en discusión de la Reforma Electoral del Presidente, conocido como Plan B, y tal parece que ellos siguen al pie de la letra lo que dice su líder máximo “al diablo las instituciones”.



Actualmente el INAI opera con solo 5 comisionados de 7 y de no realizarse estos nombramientos el INAI quedaría inmovilizado con sólo cuatro comisionados y sin posibilidad de sesionar, no cabe duda que a la 4T lo que no le gusta es rendir cuentas.



Con esta acción solo se puede entender eso y que al presidente no le gusta la transparencia, esa que exigía en su eterna campaña, o quizá ahora como titular del ejecutivo federal, algo está escondiendo y no quiere que el pueblo se entere. No permitiremos que Morena sea el dueño de la información, no permitiremos que sigan ocultando lo que hacen con todo el dinero de todos los mexicanos, por eso busca acabar con el INAI, porque quiere seguir mintiendo con total impunidad. Y le decimos que, así como el INE, el INAI “tampoco se toca”, ya basta con sus ataques al árbitro electoral y ahora al órgano de transparencia, no podemos permitir que, una de las herramientas que tiene la ciudadanía para el ejercicio del buen gobierno sea desmantelada. Sin duda la transparencia es la “kryptonita” del populismo, de los gobiernos autoritarios como el que tenemos, por eso, desde el día uno de esta administración, empezó atacar y a destruir los entes autónomos que obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el país. En este periodo legislativo no solo seguiremos defendiendo la democracia, también a las instituciones que se dedican a la rendición de cuentas, no dejaremos que el presidente siga destruyendo al país, si no tiene nada que ocultar, ni tapar, debe respetar una herramienta de la ciudadanía, sino por sus contratos, adjudicaciones y casas grises los conoceremos.