A -ti que conseguiste la victoria

Este 6 de junio México salió a votar, lo hizo por quien representaba sus valores, por quien le pareció más convincente y en el peor de los casos, por quien consideró menos peor.

Esos votos te dieron a ti una victoria y sin importar cuál fue el pensar de cada uno de los votantes mientras cruzaba la boleta, tengo la certeza de que ese voto fue con un mismo objetivo: mejorar.

Cada persona que depositó su confianza quizás en ti o en alguno de los vencidos, lo hizo pensando en un mejor entorno. Si en medio de las circunstancias de pandemia tomamos la valentía de salir a votar y cumplir con nuestro deber cívico fue porque añoramos un gobierno que nos escuche y brinde respuestas.

A ti que conseguiste ganar por el bien de nuestro municipio y estado te invito a escuchar a los ciudadanos, a cumplir con cada una de tus promesas durante campaña, pero sobre todo, a no hacer distinción alguna entre los ciudadanos, pues todos tenemos la intención de crecer, apoyarnos y sin duda, también aprender. Ya que los años nos han demostrado que también nos equivocamos, pero desde la humildad y la empatía es más sencillo rectificar el camino.

México tiene puntos débiles en todo el país, la pandemia ha golpeado nuestra ya debilitada economía, por ello necesitamos de gobernantes con propuestas de empleo, producción y crecimiento económico. Sabemos que para lograrlo se requiere de creatividad, inversión y mucha capacitación. En este último rubro también tenemos una tarea común: la educación. El sistema educativo de nuestro país requiere con urgencia de atención, pero ahora además del compromiso que puedan tener las y los docentes, se requiere del apoyo de las autoridades, pues a más de un año ausentes de las aulas muchos espacios se han deteriorado.

Tú que has quedado como la persona vencedora debes velar por el futuro de nuevas generaciones, dialogar o reformar según se requiera para que funcionen adecuadamente todas las escuelas. Es muy sencillo hablar de retornos seguros detrás de las pantallas, pero quien conoce la realidad en la que han quedado las instituciones sabe que retornar requerirá del apoyo de todos. En la restauración de espacios hemos de sumarnos también como ciudadanos, para eso serán indispensables verdaderos líderes, trasladar los compromisos de las boletas a verdaderas acciones.

Que el poder de convocatoria que hayas tenido en las elecciones no se limite al papel, se traslade también de manera cotidiana buscando ejercer un bien para toda la sociedad. Tú que seguramente viviste como se tenían algunos contendientes de rojo, que sin duda has recibido súplicas de seguridad, no te olvides de la honestidad que todos exaltan en sus campañas. Sé claro y transparente como la confianza de la gente que te ha elegido y sobre todo, procura brindarles la paz y tranquilidad que desde antaño hemos suplicado en México.

Ha llegado el momento de cumplir, de recibir las propuestas ciudadanas y aún más importante es el tiempo perfecto para comenzar a sumar en vez de restar o dividir. Hoy te toca celebrar la victoria, pero con ella también llegan las responsabilidades. Piensa en salud, seguridad, educación y desarrollo. Actúa con respeto y honestidad hacia todos tus gobernados, demuestra por qué de todas las propuestas tú representaste la mejor opción.

Este es el momento para demostrar que detrás de los discursos de campaña existe la intención y la experiencia, que no sólo eran palabras, sino también acciones y que se cumplen las promesas. Ya tuviste la confianza, ahora no nos falles. Porque si bien no te eligieron todos, sí has de gobernar pensando más allá de las mayorías. ¡Demuestra que en México la palabra vale y los hechos lo comprueban!

