Abusos sexuales en escuelas

Es preocupante la situación de los abusos, acoso y hostigamientos sexuales en las escuelas, desde nivel primaria, secundaria y universidad, lo difícil es que el personal educativo no cuenta con conocimientos para abordarlo, son neófitos en el mismo, lo peligroso es que los alumnos están naturalizando la violencia sexual, además de ser testigos pasivos y otros participando con señalamientos, revictimizando, criminalizando y discriminando a la víctima.



Las instituciones educativas deben tomar como prioritario prevenir el abuso sexual al interior de la escuela, debe quedar claro que no se tolera el abuso sexual y que un acto de este tipo tiene consecuencias penales, porque es un delito.



La escuela debe contar con instancias profesionales que brinden apoyo y contención emocional a alumnos y alumnas, asimismo deben analizar perfiles psicológicos de profesionales del sistema educativo y estar alertas que cualquier foco rojo de acoso sexual u hostigamiento sexual, de manera inmediata atender el caso, aplicar el protocolo de actuación en caso de violencia sexual. Es lamentable que las propias escuelas del sistema educativo oculte y no reconozca que existen desde tocamientos, abusos sexuales y hasta violaciones sexuales dentro de las escuelas.



Se deben difundir los mecanismos, protocolos y rutas de protección para que tanto los estudiantes como los docentes conozcan cómo actuar frente a situaciones de abuso sexual, fomentar la prevención y la educación sexual.



Quiero recalcar que es urgente reeducar a los profesores, que tomen talleres de violencia sexual, cuándo hay y cómo se da la misma; a los alumnos, de la misma manera, esta información debe ser con profesionales.



Las víctimas en las escuelas son criminalizadas, revictimizadas y discriminadas por las instituciones educativas y por el alumnado, lo preocupante es que los alumnos se dan cuenta que no hay un castigo para los alumnos violadores y acosadores sexuales y otros chicos quieren practicarlo con las alumnas, esto es peligroso porque se vuelve un patrón repetido y se forman imitadores y violadores sexuales.



El personal y alumnado deben de saber cuándo es una violación sexual, etc. A continuación te doy esta información para que la conozcas. ¿Qué es una violación sexual? Art. 184 Código Penal del Estado de Veracruz, que a la letra dice: quien por medio de la violencia física, o moral, tenga copula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario, se entiende copula, la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, también se considera delito de violación quien por medio de la fuerza, física o moral, introduzca por vía vaginal, o anal, cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima.



Principio 14 de la Ley de Víctimas de Veracruz. La no criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.



Principio 15 de la Ley de Víctimas de Veracruz: La revictimización hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, sino de la incomprensión del sistema.



La discriminación está penada en el artículo 196 del Código Penal de Veracruz.



