Abusos sexuales en niños se dan en casa

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes ha permanecido en silencio o ha sido ignorado durante años, dificultando su denuncia y la formulación de políticas públicas basadas en evidencias.

Todo caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es preocupante, porque se ha convertido en un problema social y constituye una violación a sus derechos consagrados en la Convención Sobre los Derechos del Niño, el Interés Superior del Niño y sus Derechos Humanos. Los abusos sexuales tienen graves y duras repercusiones en la vida y desarrollo de la niñez.

UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) es la organización internacional especializada que asesora a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dice que se debe trabajar para que la sociedad no normalice el abuso en niños, niñas y adolescentes, así como evitar el abuso sexual, la hipersexualización, salud, educación, alimentación, abandono, etc. Son tipos de violencia a los que millones de niños y niñas están expuestos. Los abusos sexuales en niños y adolescentes se registran en casa, lo permiten la madre o el padre. La mayoría de las veces son abandonados con los abuelos o algún familiar, los menores quedan indefensos, solos sin que nadie los defienda; no están al pendiente de ellos, esto hace un patrón repetitivo de abusos y violencias, y el resultado es lo que hoy en día estamos viviendo: una sociedad violenta.

El abuso sexual son formas violentas de expresión para inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas ni consentidas, a través de caricias, besos, tocamientos, amenazas, violaciones sexuales, estos con sometimientos físico o psicológico. Esto es grave y está penado por la ley, afecta a la víctima en su sano desarrollo psicosexual y deja huellas profundas que le imponen serios obstáculos para asumirse, posteriormente, como hombre o mujer, padre o madre, además de generar una gran confusión y una predisposición permanente para el trastrocamiento de los roles sexuales o familiares.

La mayor parte de los casos de abuso sexual cometidos a niños, niñas o adolescentes son por parte de los padres de familia, la pareja de alguno de ellos, parientes, amigos cercanos, los cuidadores, sacerdotes, el hermano mayor, incluso sus profesores. ¡Cuidado, padres de familia, estos casos ocurren dentro del hogar! No te quedes callado o callada si el responsable sea tu familiar o pareja, o por el qué dirán. ¿Sabías que si no denuncias eres parte de este abuso sexual?

El agresor o violador conoce a la víctima, sabe en qué momento atacar y cómo hacerlo, someterlo; utiliza la coacción, las amenazas, el miedo, el abandono y la soledad del menor, conductas que se dan dentro del entorno familiar. La mayoría de las veces el abuso sexual no es un hecho aislado ni momentáneo en la vida del menor, sino algo que se desarrolla paulatinamente en su propio hogar y puede llegar a prolongarse durante meses o años. ¡Cuidado!, observa a tu hijo o hija ante cualquier actitud de rechazo hacia algún familiar. Alteraciones físicas: Se presentan cuando hay abuso sexual; la ropa interior rota, manchada, sangrado, dolor, ardor o inflamación en el área genital; infecciones en el recto, vagina o en la boca; presencia de enfermedades sexuales transmisibles, señales físicas repetidas, moretones, magulladuras, quemaduras, mordidas, pellizcos.

Alteraciones psicológicas: Los niños y adolescentes están irritables, tienen miedo, despiertan en la noche llorando, tienen pesadillas, comen en grandes cantidades o lo contrario, una característica importante, “conducta explícita en juegos y conocimientos sexuales”. En caso de presentar estas características busca ayuda y denuncia. ¡Mamá, papá o familiar, no sean cómplices de este delito!

lexfemme.12@hotmail.com