Acapulco: la tumba de Morena

Cansado, aturdido, con la vista perdida, así apareció en un video que circuló en todas las redes sociales y varios periódicos nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vencido por la tragedia, la suya, esa que desde mi óptica sepulta políticamente al instrumento que él creó para ganar las elecciones el primero de julio de 2018 de manera apabullante, y que a partir de los efectos que Otis deja en el estado de Guerrero, primordialmente en Acapulco, con los pies en la tierra, puedo suponer será la tumba política de ese partido político el próximo 2 de junio de 2024.

Olvídese, estimado lector, si el gobierno federal avisó con tiempo la gravedad del huracán. Si López Obrador consideró que con poner un Twitter era suficiente (cuántos mexicanos tienen esa red social), y después se fue a dormir plácidamente, a sabiendas de lo que ese fenómeno natural desencadenaría en el puerto de Acapulco, como sucedió. No, el problema mayor es la capacidad de respuesta del Estado mexicano que él comanda, para enfrentar la crisis humanitaria que se desencadenaría después que Otis tocara tierra, de la cual México ya tiene muchos ejemplos con terremotos y otros huracanes.

El grado de la tragedia se podía observar en la cara de espanto del Ejecutivo federal en ese video al que aludo, que ya tiene arriba de 9 millones de visitas, porque pasados los días AMLO pudo vislumbrar cuan desastroso fue Otis para con su gobierno, y desde luego, para su proyecto político de ganar las elecciones con Claudia Sheinbaum el domingo 2 de junio del 2024.

Un puerto, una ciudad que vive de sus visitantes, no recibirá, por lo menos en 5 años (y me quedo corto), a nadie. Una ciudad y un puerto que le daba empleo a por lo menos 120 mil personas en el sector turístico (restaurantes, hoteles, servicios, etc.) deja en el desempleo a todas esas decenas de miles de familias. Olvidémonos de los problemas que hay en este momento, de suyos horrorosos, porque hasta los del crimen organizado que cobraban derecho de piso a todo ese sector van a reinventarse, y pensemos lo que en próximas semanas y meses será Acapulco y su periferia, así como las repercusiones que a nivel nacional tendrá este gobierno federal, porque la fotografía que está dándole la vuelta al mundo es, inclusive, las entrevistas que da su presidenta municipal desde un restaurante, comiendo a pierna suelta, sin inmutarse que a la sociedad que representa no tiene ni siquiera agua, o la de su gobernadora que prefirió esconderse que dar la cara con la población sufriente.

Patéticos representantes populares estos de Morena. Unos mostrándose con alimentos sin rubor alguno, otros escondiéndose, uno más realizando un show >como el que nos tenía acostumbrado Fidel Herrera< enlodándose las botas, pero sin ningún sentido humano, sin un rasgo de solidaridad y alejados, muy alejados de sus responsabilidades de dar protección a sus gobernados antes y después del huracán Otis.

El “no nos fue tan mal” dicho el pasado lunes por el mandatario en su mañanera, en referencia a Otis y sus efectos, espero escucharlo el lunes 3 de junio del 2024, como vocero de su partido, Morena.

