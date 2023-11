Acapulco y Otis

Evitemos “…el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que originan nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas”. Manuel Gómez Morín (1926).

Hace casi hace cien años el maestro Gómez Morín propuso en su ensayo 1915 que “es preciso luchar contra estos dolores”, contra los que los hombres causan a otros. No se es posible evitar los fenómenos volcánicos, telúricos o meteorológicos, pero sí es posible organizarse para monitorear, tener un plan de prevención de desastres, de atención de emergencias, fondos y programas para ayudar a las personas afectadas y reconstruir las zonas devastadas.

El huracán Otis, que impactó las costas de Acapulco el pasado 25 de octubre a las 0:25 horas, fue detectado y monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. 21 horas antes, el CNH ya había advertido sobre la peligrosidad del huracán, pero el gobierno mexicano simplemente no hizo nada.

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre. En México se ha acumulado una vasta experiencia para prevenir y atender las emergencias derivadas de los desastres naturales, así como para reconstruir posteriormente las infraestructuras públicas y sociales, sin embargo, el gobierno de Morena se ha encargado de desmantelar instituciones, programas y hasta ha prescindido o dejado de contratar personal capacitado para estas labores.

La Comisión Nacional de Agua ha sido una de las instituciones más dañadas por los falsos ahorros de la actual administración. En este año le volverán a reducir en 12% su presupuesto anual. En el proyecto de egresos del 2024, el presupuesto de Conagua será de 62,600 millones de pesos, mientras que en 2023 fue de 71,600 millones. Estos montos son mucho menores a los 120,000 millones que recomienda el Consejo Consultivo del Agua. Con estas políticas erráticas es imposible tener suficientes estaciones meteorológicas, mejorar los sistemas de monitoreo, atender la escasez del vital líquido, mitigar las sequías, etc.

La desaparición del Fondo de Atención de Desastres Naturales en 2021, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es otro error de graves consecuencias porque extinguió el Fonden como fideicomiso y eliminó sus normativas de funcionamiento plurianuales. Ahora ya no hay recursos suficientes ni mecanismos para que se puedan aplicar de forma multianual. Lo que existe de manera insuficiente e insegura es un apartado en el Presupuesto de Egresos de la Federación que depende de la suficiencia presupuestal de Hacienda. Lo que significa, en pocas palabras, que no hay reservas ni manera de garantizar fondos para reconstrucciones que duran generalmente varios años.

La mayor muestra de la falta de profesionalismo y prevención es la actuación del propio Ejecutivo, que no alertó en cadena nacional sobre el peligro, no dio órdenes a su gabinete para establecer un centro de comando unificado, no se preparó para atender personalmente la emergencia e inexplicablemente prefirió ir por tierra al lugar de los hechos.

Algunas fuentes estiman que son cientos los muertos y los desaparecidos y las pérdidas materiales sobrepasan los 15 mil millones de dólares, o sea, cerca de lo que está ya costando la refinería de Dos Bocas, pues se han contabilizado al momento 273 mil 844 viviendas, 600 hoteles, 10 mil 212 postes de energía eléctrica y 120 hospitales, de acuerdo con fuentes informativas. Pasarán muchos años para consolar las pérdidas humanas y para que se recuperen esos pueblos y las fuentes de empleo locales. El panorama es simplemente desolador.

Las decisiones tomadas por el Presidente y apoyadas por sus subordinadas, que son populares (populistas) pero no son las adecuadas y están demostrando que Gómez Morín tenía razón, las ocurrencias, la improvisación y la destrucción de las instituciones construidas en décadas por millones de mexicanos están haciendo de México un país más pobre y con un futuro triste.

