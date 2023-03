¿Acaso el tiempo es el que nos cambia?

La eternidad puede ser como una frecuencia absoluta de vida, no la podremos entender por si misma, y en diversas facetas nos percataremos de los cambios internos y externos que ejerce en nosotros.Y observé al ángel del tiempo, sostenía su espada, estaba constituido de metal reluciente, su nombre "Cronos", su tiempo es vida, y su luz es casi imperceptible a la vista humana; y no quise ir a abrazarlo, me di la vuelta para evitarlo.



La sonrisa de una joven mujer me atrapo, como una ilusión que me hizo sentir poderoso, vital y activo, su nombre era "Futuro". Así, sólo así anduve entre los vericuetos de mi vida, soltando para olvidar, y olvidando para renacer.



El amanecer era pesado, el sol colgaba de un enorme péndulo, alumbrando a todas las almas, pero la luna sólo era un espejo hecho en cuerpo de mujer, me observaba con la atención de un gato a los ratones, y no se atrevía a tocarme. Ella es la reina de la noche, el enigmático jaguar que corre en nuestros sueños, o quizá parte del amor que entre el hueco de las manos se nos va escapando. Y ello me hace recordar aún mis recuerdos de niño, aquellos días largos e interminables, donde parecía tocar el cielo, pero luego la bruma me cobijaba con sólo abrazarme, e iba a lugares bellamente extraños.



Hoy el tiempo ahí está, y aquí en mis adentros pareciera que se burla, de aquel sinsentido de ciertos despertares, pues despertamos entre realidades y anhelos, entre curiosidad e ilusiones, amadas son éstas preciosas alas, plumaje que no nos dejara caer, y que nos devolverá el fulgor de nuestra vida, el amor, el abrigo presente y futuro, pues nuestras ilusiones también son nuestra vida, a veces dentro de un tormentoso sueño, que en espirales subimos, o bajamos por las escaleras de nuestros propios cielos.



Improvisar es bueno en ocasiones, es como ensayar para ver si algo nos sale bien, siempre y cuando no se impacte negativamente a terceros, la palabra clave será “innovación”.



Vamos navegando en pequeñas barcazas, y debemos dejar el puerto. Y salir al mar abierto, al desfogar la presión de estar en un único lugar; hay que variar, quizá hoy pueda recorrer otra ruta hacia su trabajo, cambiar su estilo de vestir, probar otro tipo de comida, leer un libro de algún tema diferente a lo ya acostumbrado, o desprogramar nuestra mente de los aguerridos prejuicios habituales, que regularmente nos impiden el actuar e interactuar con mayor fluidez y naturalidad ante cambios subrepticios.



Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Traigo a colación este versículo debido a que el ambiente social en ocasiones se siente denso, pesado, y en una de mis vueltas iba por una céntrica avenida de ésta ciudad y pensé: más las puertas de los templos están cerradas, así no sé quiénes o cual podrá entrar a uno de ellos.



Sin embargo ya era de noche, y una capilla estaba abierta y entré, me senté e hice oraciones internas, por lo regular peticiones, y no acciones de gracia. Pero lo más excepcional era la gente que se encontraba adentro, muchachas, jóvenes varios, creo que el más viejo era yo, y arrodillados ante el altar pude ver en parte su aflicción, su incertidumbre, quizá sus miedos.



Salí de ahí y caminé hasta una librería y encontré un libro al respecto del tema, la vida, el tiempo, el subconsciente y nuestras banalidades humanas, y así visto como recurso, nuestro deber de disfrutar lo mejor de nuestras vidas.