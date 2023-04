Acoso escolar, familia y escuela

“La desinformación no nos permite ver el problema real del bullyng”. Arkano UNICEF. Su impacto es mundial, sus orígenes múltiples y sus consecuencias de largo alcance. Si los padres se enteran de que su hija/o sufre bullying ¿lo comunican a la escuela? ¿platican con él o ella? ¿existe confianza para hacerlo? Y si por el contrario ellos fueron los agresores ¿cuál sería el camino para seguir? ¿Se recurriría a especialistas sobre esta problemática?



Lo anterior abre el camino de la investigación para analizar el papel de la familia, las instituciones educativas y la sociedad ante este problema. ¿Dónde quedan los valores, el diálogo entre escuela y familia y qué ofrece a los niños y jóvenes la actual sociedad globalizada sobre este particular?.



El bullyng o acoso escolar define la conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante contra otro de forma negativa, continua e intencionada. El acoso escolar se manifiesta principalmente en agresiones físicas o verbales, exclusión social, acoso sexual; y derivaciones de ellas como extorsión, robos, difamación, creación de rumores…También se presenta a través del ciberacoso o ciberbullying, que es una variante del acoso que se produce por medio de internet. El acosador tiene sensación de anonimato y las consecuencias son más difíciles de evaluar. "La integración de las redes sociales en la vida de los adolescentes exacerba aún más los impactos del acoso escolar".



En la escuela los niños tienen el derecho a sentirse protegidos, los programas escolares, las escuelas y los docentes deberían procurar el desarrollo de la inteligencia emocional, el sentido de la justicia, la empatía, la autoestima, el sentido de la honestidad, la sensibilidad. En el Instituto Conde de Madrid Javier Maldonado señala que ellos han desarrollado un proceso de incorporación de alumnos-ayudantes que lleva el programa “El aula escucha” donde se propicia la comunicación horizontal entre iguales, de “puertas” abiertas para comunicar los problemas.



De ahí que UNICEF habla de cuatro claves para enfrentar el problema de niños, niñas y jóvenes. Entender: Ver a través de sus ojos, pues solo poniéndonos en su piel comprenderemos cosas impensables para un adulto. Conectar: Participar de su realidad como espectadores, observando y jugando un papel tan activo como ellos consideren, entrando hasta donde nos inviten. Prevenir: Estar pendiente de las señales, saber detectarlas y, Actuar sin prisa, pero sin pausa; sin alarmarse, pero buscando soluciones eficaces y de largo alcance.



¿Cuál debe ser el papel de la familia ante estas circunstancias? La prevención está en el centro de las medidas para resolver el problema del acoso escolar, en lugar de esperar para responder una vez que ocurre un episodio más violento o una vez que muchos incidentes se convierten en una tragedia. Los padres pueden desempeñar un papel clave en este esfuerzo. Ellos deben hablar con sus hijos sobre la importancia de reportar el comportamiento de intimidación al personal de la escuela. Incluso si se sienten cómodos haciéndolo de forma anónima. Y si son testigos de que otro estudiante es excluido, molestado, humillado, amenazado o herido físicamente, deben informar a un adulto.



Esta problemática general es aplicable a dos casos de México solo por citar ejemplos. En 2021 la Gaceta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó que México ocupaba el primer lugar en violencia escolar en el mundo seguido de Estados Unidos y China. Jorge García Aguilar escribe que este dato lo dio el doctor Ángel Angulo Moreno en la presentación de los avances de la investigación “Discriminación y violencia que enfrentan estudiantes de secundarias públicas fronterizas en el norte de México: confinamiento y condiciones de aprendizaje”.



Mercedes de Agüero Servín de la UNAM en “La investigación acerca del acoso y violencia escolares en México” expone “Todo tipo de exclusión provoca violencia. Una manera de concebir a los niños, niñas y jóvenes, así como a los profesores, desde la lupa de la violencia, hace una parada en la desigualdad social, la discriminación y los prejuicios sociales desde lo colectivo, y en la idea de los efectos del desamparo y el abandono familiar y social –de padres, maestros y directores– que viven algunos niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los niños y jóvenes que viajan a los campos agrícolas con sus padres como jornaleros, de quienes nacen y viven en los sistemas carcelarios, de aquellos que están bajo la tutela del gobierno en casas hogares y albergues escolares, u otras situaciones de vida en internamiento”



En el citado análisis se comenta que: Estos contextos de desamparo infantil y juvenil se evidencian en las huellas que dejan en el cuerpo y la mente –desamparo subjetivo– de los estudiantes. Las prácticas de violencia que se expresan en formas de desamparo como el hambre y la desnutrición, por pobreza o desatención de padres y maestros, tienen consecuencias imborrables como el desmedro y la emaciación -desnutrición aguda-. El desamparo deja huellas de los ultrajes al cuerpo por los abusos sexuales y de lesiones físicas, consecuencia de castigos e impulsividad de los adultos. El desamparo se imprime en la mente de las niñas, los niños y los jóvenes como algo intangible, un tanto invisible en sus emociones y vergüenza; temas poco estudiados como violencia contra de la infancia y la adolescencia.



Hoy en México se estudian los contextos, percepciones, discursos y prácticas escolares de acoso y violencia, que se alejan de la concepción individual y psicológica del problema, y la conciben como un fenómeno social multifactorial, multicultural y multicausal. El acoso y la violencia escolar son temas de interés científico y relevancia social y educativa. La violencia no es solamente un hecho o fenómeno, sino que se expresa a través de actos, el violento y el discursivo. Es decir, las maneras de hablar sobre algunos actos muestran el significado que construyen los actores educativos acerca del acoso, el hostigamiento y la violencia. Así, todo se convierte en un acto violento. Los actos violentos de los actores educativos son un elemento más en las relaciones escolares: entre alumnos, docentes, familias y autoridades escolares.