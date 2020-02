Actopan: arponazo al PAN

El próximo lunes 17 por la mañana, en la sala de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, tendrá verificativo la audiencia de pruebas y alegatos como parte del proceso legislativo iniciado en contra del alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, mediante el cual se pretende separarlos de sus respectivos cargos de elección popular.

Dicha audiencia será determinante, pues según fueron notificados formalmente por escrito por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presidente de la Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura local, ahí se "tomarán las medidas necesarias para su correcto desahogo, con o sin la asistencia de los citados."

El munícipe actopeño, la síndica y sus defensores legales ya comparecieron ante el legislador de Morena el pasado viernes 7 ejercitando el derecho que les concede el artículo 20 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. En esa ocasión presentaron un escrito con 98 fojas útiles, exhibiendo de las páginas 83 a la 97 una serie de pruebas, con documentales públicas debidamente certificadas, para que fueran valoradas y desahogadas por esta Comisión Legislativa.

Pero además hicieron la aclaración de que comparecían "Ad Cautelam", pues reiteraron "que no estamos en un 'Juicio de Procedencia', menos 'Juicio Político', sino ante una aberración que se llama 'Revocación de Mandato' y pretenden convalidarlo como 'Juicio Político' o 'De Procedencia', ya que éste no es el mecanismo que la ley contempla"; sin embargo, puntualizaron que "para no caer en rebeldía y salvaguardar nuestros derechos y garantías constitucionales a una defensa como lo marca la propia Constitución y por el respeto a esta Soberanía, comparecemos de la manera y por escrito antes precisado..."

Asimismo solicitaron al diputado presidente de la Comisión Instructora que quedara debidamente "establecido que el Fiscal Anticorrupción jamás ha dado acceso a la carpeta, ni girado invitación alguna a los imputados pese a que éstos se pusieron a su disposición por escrito desde hace varias semanas."

Por todas estas anomalías es que la semana pasada el diputado panista Enrique Cambranis Torres, vocal de la Comisión Instructora, exigió estudiar a fondo este caso de Juicio de Procedencia, pues acusó que él no había tenido acceso al expediente completo y que sospechosamente este tema se manejaba con mucho hermetismo.

"Esperemos que este proceso se lleve a cabo como dispone el Reglamento Interno y no se sume a los señalados actos de arbitrariedad vistos últimamente", apuntó el exdirigente estatal del PAN, quien urgió a "sacar los propósitos electorales de la Legislatura".

Y es que en Acción Nacional tienen claro que ante el inminente proceso electoral de 2021, la embestida de Morena contra el alcalde de Actopan pretendería intimidar a los más de cien ediles panistas y debilitar, por ende, a la incipiente dirigencia estatal de Joaquín Guzmán.