Actopan: ¿otro wincklerazo?

El próximo lunes 10 tendrá lugar la audiencia en el Congreso local del alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, y la síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas.

En dicha audiencia ambos presentarán por escrito pruebas y alegatos dentro del expediente SRM-LXV-SG-01-2020 que se les ha abierto por presión del encargado de la Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, quien en lugar de presentar una declaración de procedencia, producto del ejercicio de sus atribuciones indagatorias y persecutorias de delitos, se extralimitó al solicitar la suspensión y revocación de mandato de ambos ediles.

Además, la petición del fiscal se sustenta sólo en la denuncia presentada en contra del alcalde por la extesorera María Nely Alarcón Gil --por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, según la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/803/2019--, pero sin la comprobación de hechos que justifiquen que la conducta atribuida al munícipe afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho.

O sea, la única prueba existente es la denuncia presentada, extraída de una carpeta de investigación que no ha sido concluida. Y ello se extiende a los elementos de prueba agregados a la denuncia, toda vez que ésta aún no está siendo investigada --conforme a lo señalado por el propio fiscal-- y por tanto no hay forma de presumir la existencia de una infracción y la probable responsabilidad del denunciado, lo que sólo podría ser determinado a través de la investigación ministerial que tiene en sus manos el solicitante y que, inexplicablemente, aún no realiza para que, en consecuencia, estuviera en posición de solicitar al Congreso local la declaración de procedencia respectiva, en vez de la suspensión y revocación del mandato de los ediles que no procede, pues, en su caso, los intereses de la sociedad de Actopan sólo se pueden realizar a través del ejercicio de las atribuciones y competencias que le confiere la Constitución y demás ordenamientos aplicables.

Así que la única manera de destituir al alcalde actopeño sería a través de otro burdo "wincklerazo" como bien lo acaba de advertir el diputado Enrique Cambranis Torres, del PAN, quien exigió estudiar a fondo este caso de Juicio de Procedencia, pues acusó que los miembros de la Comisión Instructora no han tenido acceso al expediente completo y que sospechosamente este tema se ha mantenido bajo mucho hermetismo.

"Esperemos que este proceso no se sume a los señalados actos de arbitrariedad vistos últimamente", apuntó.

Por su parte, la diputada Maryjose Gamboa, vocal de la Comisión Permanente de Gobernación, expuso que "no se amerita incoar el procedimiento de suspensión o revocación del mandato que extralegalmente se han solicitado, máxime que emitir un acto de esta naturaleza y sin fundamento, no sólo es causa de juicio político de responsabilidad, sino que nos haría copartícipes de algún ilícito."