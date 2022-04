¿Actuará el Trife?

¡Ni el PRI-Gobierno se atrevió a tanto! Quizás así debí titular este artículo.

Porque hago memoria de todas las trapacerías que ese partido y sus gobiernos realizaron en la historia de México y no hallo por lo menos una, como éste, donde el propio presidente de la República, su gabinete y gobernadores hallan violado la Constitución de manera tan flagrante, sistemática y con una desfachatez que raya en lo increíble, como si supieran que no existe nada ni nadie que los vaya a sancionar ante tanta tropelía ejecutada desvergonzadamente.

Iguales que éstos, los del PRI-Gobierno violentaban también las normas electorales, hacían fraudes, se burlaban de la voluntad popular, arrebataban triunfos para imponer caciques, pero el Ejecutivo federal, los estatales y los secretarios de Estado eran cuidadosos en >no mancharse las manos<, y mandaban a los dirigentes municipales o regionales priistas a ejecutar los actos violatorios, buscando siempre en los órganos electorales (controlados por ellos) tener una asidera legal para justificarlos.

¡Pero en todo el proceso de la revocación de mandato no! De manera desvergonzada e intencional, tanto el primer mandatario como gran parte de miembros de su gabinete, así como los gobernadores emanados de Morena, actuaron con premeditación, alevosía y ventaja desde el inicio, reviviendo muertos para que firmaran la solicitud de revocación y a partir de allí, cuando observaron que no hubo ninguna sanción a semejante acto ilegal, de manera intencional se dedicaron a violentar varios artículos constitucionales (35, 41 y el 134), así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley Federal de Revocación de Mandato, como si hubiera habido una competencia de quién o quiénes salían campeones en esas pillerías.

El Presidente dio el mal ejemplo y de allí para abajo, todos entendieron el mensaje que el líder mandaba: si hay que quebrantar la Constitución y hacer un lado la predica juarista de “Nadie por encima de la ley… excepto yo y mi gobierno”, pues a sacudirse los recatos morales y de manera intencional, a la vista de todos, acogiéndose aquella frase televisiva “para que todo México se entere”, se pusieron a concursar para desobedecer las leyes, como si supieran que el INE, el Trife y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no los iban a sancionar con algunas de las penas que tiene contemplados ese entramado jurídico que va desde multas, prisión, inhabilitaciones, destitución y suspensión de derechos políticos.

Frente a este escenario de choque, entre el lopezobradorismo envalentonado, desafiante y violador de las normas que ellos mismos aprobaron en su paso como oposición, y las autoridades electorales >encargadas de hacer cumplir las normas electorales en este país<, quedamos nosotros, los ciudadanos que nos hacemos una sola pregunta en las aulas, con nuestras familias, en los sindicatos, a la salida de las iglesias, en las fondas, restaurantes, en la oficina, en los mercados, en las reuniones ejidales, en el taxi o autobuses de pasaje: ¿Si no los detiene >sanciona con rigor< el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ahora, precisamente ahora que están confesos, y existen suficientes pruebas de todos sus violaciones a las leyes electorales, qué va a pasar en la ya cada vez más próxima campaña presidencial de 2024, con un López Obrador y su séquito envalentonados, porque lograron acorralar y doblar a las autoridades que debieron sancionarlos?

Si todo esto se atrevieron hacer con el ejercicio de revocación de mandato, donde solo se jugaba el ego del líder, ¿qué no harán en la campaña federal que se encuentra a 24 meses, donde se juega la presidencia de la República, y de nueva cuenta la mayoría calificada del Senado y de la Cámara de Diputados?

De una cosa estoy seguro y lo escribo desde hoy (como cuando afirmé que no obtendrían ni siquiera el 20 por ciento de la votación el 10 de abril, y no volví a equivocarme -vean mi artículo publicado en este mismo medio el lunes 21 de marzo: Andrés Manuel López Obrador no va a entregar la plaza tan fácilmente, porque ya se granjeó la simpatía y el apoyo de los militares.

Se nos avecina una encrucijada donde quizás, debamos de tomar decisiones que irán mas allá de presentarse a una casilla a votar.

