Adán Augusto, ¡plop!

No se midió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el tema de la violencia, durante su visita de proselitismo al Congreso local para promover la aprobación de la ampliación de las fuerza armadas en tareas de seguridad hasta 2028, con una afirmación que causó hilaridad, sorpresa, críticas e inquietud, que hacia fuera cambia la percepción hacia el encargado de la seguridad interna del país, responsable de atender y resolver asuntos que puedan afectar la estabilidad nacional, y quien, al inicio de su encargo, había tendido puentes de diálogo con los principales actores de las sociedad.

Su personalidad comenzó a asomar cuando fue encarado por la madre de un desaparecido, a la que ofreció ayuda para encontrarlo, pero ante la insistencia de la señora, le preguntó si confiaba en él, y ante un “no” como respuesta, él reviró con un “pues yo tampoco confío en usted”.

Después, ya se sabe, utilizó un avión de la Guardia Nacional para asistir a mítines de Morena en estados donde se celebrarían elecciones de Gobernador a dar discursos de apoyo a los candidatos de ese partido, y esos y otros actos ajenos a sus funciones, como andar peleándose con gobernadores opositores, han ido desdibujando al titular de la Segob.

¿Qué vino a decir? En la tribuna del Congreso, López Hernández se atrevió a señalar que se ha recompuesto y reconstruido la seguridad pública en la entidad, y confesó con admiración o mofa que cuando era gobernador de Tabasco llegó a pedir consejos al mandatario veracruzano: “oye, ¿cómo le están haciendo en Coatzacoalcos?”.

No se midió. Esa localidad, y otras como Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Córdoba, Orizaba, San Andrés, Isla, Acayucan, Sayula, Minatitlán, Coatepec y hasta Xalapa, por citar sólo algunas, registran altos índices de violencia. Coatzacoalcos, “ejemplo” de seguridad para el titular de la Segob, es el municipio con la más alta percepción ciudadana de inseguridad en el país, y con justificada razón, pues cuando los delincuentes no cierran e incendian un antro y matan a más de 30 personas, secuestran y tirotean negocios que no pagan cuotas.

Lo menos que puede pensarse es que el funcionario está mal informado, vino a carcajearse o vive en una realidad paralela. Vaya, mientras el titular de Gobernación hace una apología de una seguridad inexistente, documentos del Ejército exhibidos por el grupo de hackers Guacamaya señalan al gobierno de Veracruz de abrirle las puertas al cartel del Noreste, y en la Secretaría de Seguridad Pública se descubre que sus mandos están involucrados en la desaparición forzada del exdirector de la Policía Víal y corrupción, que provocaron la salida de su titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, precisamente antes de la llegada del poderoso funcionario a Xalapa.

Con sus palabras, Condorito, el de las tiras cómicas, habría caído al piso con un ¡plop!