Adán: la tentación del poder

Tal parece que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al igual que el personaje bíblico de su mismo nombre, tampoco resistió la tentación del placer…por el poder.

Y es que hasta antes del sábado anterior, el gobernador de Tabasco con licencia venía siendo el interlocutor y ejecutor más eficiente del presidente López Obrador, lo que hizo que el mandatario lo elogiara en sus conferencias de prensa en más de una ocasión, evidenciando indirectamente la ineptitud de la extitular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, a quien a finales de agosto pasado obligaron a retornar al Senado que actualmente preside.

En cuanto Adán asumió la titularidad de la Segob comenzó a operar como mediador tanto entre aspirantes presidenciales confrontados de Morena como con los líderes y gobernantes de la oposición.

Sentó, por ejemplo, a la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, con el senador Ricardo Monreal, quien sobre dicho encuentro expresó que “nos reunimos con madurez política y altura de miras en torno al proyecto del presidente López Obrador”.

“Sin la unidad no habría posibilidades de mantener el rumbo de la transición política que vivimos. La unidad es indispensable. Sin apertura en Morena, habrá ruptura”, advirtió el zacatecano, quien en diciembre pasado, tras la detención en Veracruz del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, volvió a buscar al tabasqueño para que mediara con el mandatario veracruzano Cuitláhuac García, aliado de Sheinbaum.

Sin embargo, este sábado, violando flagrantemente la ley, Adán Augusto viajó al norte del país en un avión militar con matrícula XC-PFM y acompañado del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y, entre otros, del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para promover en las capitales de Coahuila y Sonora el apoyo al Presidente ante la consulta de revocación de mandato que se realizará el domingo próximo.

Ayer, al preguntársele sobre López Hernández, el mandatario lo exoneró: “Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la revocación de mandato. Él, para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia, él no está en campaña. No está actuando de esa forma…”

Admitió que varios funcionarios, como el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, pidieron vacaciones para promover y defender el proyecto, pero negó categóricamente que se estén utilizando recursos del gobierno o de las Fuerzas Armadas, pese a las evidencias.

Sin embargo, circulan videos en los que se le escucha decir al secretario de Gobernación en un mitin multitudinario en Hermosillo, Sonora, que le había informado al Presidente que fue invitado por el gobernador Alfonso Durazo “y los compañeros” de Morena de esa entidad a defender la Reforma Eléctrica, “pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”.