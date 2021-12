Adiós a los Yunes

El Tribunal Electoral del Estado (TEV) dictó la anulación de la elección municipal de Veracruz y asestó el tercer golpe más demoledor que ha recibido Miguel Ángel Yunes Linares en su vida política...

Cuya decisión que fundamentó en irregularidades denunciadas por Morena, revoca la constancia de Alcaldesa electa a su nuera Patricia Lobeira de Yunes, y ordena al Congreso Local y al OPLE a realizar lo necesario en sus atribuciones, incluyendo el nombramiento de un Consejo Municipal, para asignar presupuesto y organizar las elecciones extraordinarias que, de celebrarse, se realizarán por junio del año entrante. Quien piense que todo terminó, se equivoca; faltan dos instancias para poner fin a este asunto, y está sujeto a que ese fallo se confirme o rechace. Sin embargo, en el escenario se perfila la despedida de los Yunes del puerto jarocho que lograron escriturarse electoralmente en los últimos años, y sólo conservarán el vecino municipio de Boca del Río con Juan Manuel de Unanue Abascal, un joven político de buena fama. La votación en el TEV por la anulación del proceso electoral fue de dos contra uno, a favor los magistrados Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, y en contra Carla Díaz Tablada, Presidenta de ese órgano Si bien ya se esperaba, el fallo causó conmoción entre las filas panistas porteñas, quienes en voz de la señora Lobeira, anticiparon que van a defenderse. Impugnarán ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y de lo que ésta determine, panistas o morenistas recurrirán a la última instancia, la Sala Superior del TEPJF para saber quién se va o se queda, decisión que será inapelable y ocurrirá antes del último de este año. En Morena ya se festeja, pero no pueden dar por muertos a sus adversarios, y menos a su líder el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien se repuso de la mayor derrota electoral del PRI ocurrida en 1997, siendo él presidente de ese partido, lo que tiró su posible candidatura a Gobernador; la derrota propinada por Morena para impedir ser sustituido en ese cargo, por su hijo mayor, Miguel Ángel, y ahora, el inminente retiro del gobierno municipal porteño, que estaría condenado casi a la extinción. De confirmarse esa anulación, el PAN tendrá que nominar a un nuevo candidato, en apego a la ley ya no podría participar doña Patricia por las irregularidades en el proceso que dieron lugar a esa determinación, y en Morena repetiría de abanderado el mismo Ricardo Exsome Zapata, aunque no podría descartarse una sustitución, la decisión se toma desde el más alto nivel. ¿Quiénes pudieran formar pate del Consejo Municipal? Si fuera ese el caso, el Congreso estatal tiene la facultad de decidirlo, pero tendrá que ser representativo de los sectores de la sociedad, no solamente para cumplir tareas administrativas y otorgamiento de servicios públicos, sino para conciliar y mantener la gobernabilidad, por lo cual debe haber experiencia en el servicio público. Nombrar al frente del Ayuntamiento de Veracruz a un grupo de notables, partidarios o improvisados, sería un grave error que pagaría el propio partido que domina el Congreso veracruzano.

opedro2006@gmail.com