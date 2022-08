¿Adiós “montadeudas”?

El pasado diecisiete de agosto de dos mil veintidós fueron desmantelados en la Ciudad de México alrededor de noventa centros telefónicos desde donde operaban aplicaciones (app’s) de préstamos, que a dicho de las autoridades eran coordinadas desde China; las principales acusaciones que pesan sobre estas son prestar dinero haciendo uso de fraude, extorsión y amenazas.

Lo que parecía una práctica delictiva impune, que nadie podía parar por falta de legislación -y exceso de excusas-, en donde unos a otros se echaron la bolita, argumentando carencia de facultades, competencia, incompetencia, o como en el caso de la Condusef desinterés por el asunto, sucedió en la Ciudad de México a partir de 39 denuncias y un operativo de cateos en diversos inmuebles de cuatro alcaldías.

En el comunicado 2137 fechado el 18 de agosto de dos mil veintidós de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se lee que el monitoreo y patrullaje virtual para dar con los responsables de la operación de por lo menos noventa aplicaciones móviles de prestamistas virtuales acusados de robar datos de los teléfonos móviles de los clientes que eran atraídos mediante ofrecimientos de préstamos rápidos, sin aval y sin requisitos, inició desde el año 2021.

Agiotistas de la red, a quienes se les llamó popularmente como “montadeudas” por usar un modus operandi, parecido al de los “montachoques” muy de moda, allá mismo en la Ciudad de México, por fabricar -en lugar de choques- deudas inexistentes e impagables, que tenían como blanco principal a personas en apuros económicos, propietarios de un teléfono celular en donde almacenaran datos personales, directorio telefónico, fotografías, y demás información confidencial a la que tenían que dar acceso, como parte de los requisitos pedidos por las app’s, y a quienes luego de pagar o no pagar los préstamos eran víctimas de extorsión, y molestia a sus amigos y contactos con la finalidad aparente de obtener un pago que muchas veces no era real o no correspondía a la verdad.

Entre las aplicaciones de tratos más crueles se encontraron José Cash, Listo efectivo, Crédito lana, Cash box, Tala, entre otras, empresas que operaban en todo el país, pero que han sido detectadas también en Veracruz.

Desafortunadamente para el resto de los estados del país, entre ellos Veracruz, la magnífica labor de la policía cibernética de la Ciudad de México contrasta con las lánguidas recomendaciones de las fiscalías que se emiten en el sentido de “tenga cuidado”, “no se deje engañar”, lo que es lo mismo que “no se vaya por ahí, que ahí roban”, en lugar de combatir el crimen que diariamente se comete con cada veracruzano (en emergencia de dinero) que desconociendo el asunto y las consecuencias de dar aceptar a los permisos de esas fraudulentas aplicaciones les roban el dinero, la paz y la salud.

Pero, ¿qué sigue? Es cierto, ha sido un duro golpe al crimen, un hecho relevante, necesario y que era urgente desde cuándo; pero, ¿cuántas app’s más siguen operando?, ¿cuál será el castigo para los verdaderos creadores de esta tecnología financiera?, ¿el suceso nos garantiza que ya no se repetirá la historia?, ¿cómo se les repara a las víctimas el daño?, y que sucederá con las víctimas que vivan en otros estados al interior de la República.

Preguntas, casi todas sin la respuesta que esperamos, por falta de norma, ¿hasta cuándo van a despertar los legisladores, para sentir en carne propia todos los males que diariamente padecemos los mexicanos en apuros económicos, por falta de liquidez, por necesidad, y por falta de protección de las autoridades?

No da risa, da coraje, como esas recomendaciones que hacen las autoridades locales no abona a resolver el problema, mas bien, las exhibe desconocedoras, absolutas del tema financiero, pasivas, desinteresadas.

¿Será?, será eso, ignorancia desconocimiento falta de capacidad o conveniencia, siniestra complicidad con el crimen en donde más vale callar y dejar que otros resuelvan como puedan o que queden en impunidad, mientras esperan con ansia el 2024 para volver a repetir en un espacio en donde tampoco generaron ningún cambio de los que prometieron.