Agenda LGBTTTIQ+ nuevos retos, viejas amenazas

Tiempos electorales se avecinan y cada vez es más común escuchar insultos, descalificaciones y agresiones en el terreno político. La polarización está en el aire sobre todo en los grupos políticos del partido en el poder. No es de extrañarse de la oposición, pero al interior, no es lógico, no se había visto tanta división desde 2010 y 2011 que vivió el PRD antes de romper filas y adherirse a Morena.



Con claridad hay dos tipos de electorado: los que están convencidos que van a votar por la continuidad y los que buscan alternancia mediante un proceso electoral democrático, justo y transparente. Sin embargo existe un grueso enorme de la población que aún no tiene definido por quién votar en 2024.



La decisión de votar es el acto político ciudadano más importante en las sociedades democráticas, en la actualidad, la ciudadanía electoral se involucra cada vez más en los asuntos públicos, hacen a un lado su actitud pasiva mostrando una participación activa, eficaz e informada.



El reto y los desafíos que tienen los partidos y aspirantes a ocupar un cargo de elección popular son enormes, así como las expectativas del electorado.



¿Cómo y en qué confiar? Mientras la inflación en México no da tregua situándose en 7.9 % al cierre en enero impactando en la alza de productos, principalmente de alimentos como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la tasa de desempleo es de 4.50 % según el Sistema de Información Económica del Banco Nacional de México, paradójicamente se habla de un aumento al salario mínimo, sin embargo, el poder adquisitivo se ve disminuido.



Los líderes y activistas políticos deben hacer su mayor esfuerzo para que el electorado quede convencido porque son la mejor opción, el mensaje debe ser sensible, inclusivo, coherente, consciente, con empatía, propositivo pero sobre todo resolutivo. Debe tomar en cuenta la diversidad social y su evolución progresiva, la cual demanda soluciones a su problemática cubriendo esas necesidades.



El Estado, sigue desdeñando y segregando a la población LGBTTTIQ+, limitando y obstaculizando el acceso pleno a sus derechos. En términos económicos, de acuerdo a la Federación Mexicana de Empresarios LGBT (FMELGBT), el mercado LGBTTTIQ+ aporta al Producto Interno Bruto (PIB) 80 mil millones de dólares. Sin embargo, más del 90 % de la población diversa manifiesta que la generación de economía y la contribución de impuestos, no se ve reflejado en el acceso a servicios libres de discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexogenérica.



De acuerdo con la Consultora IPSO en 2021, estimó que el 15 % de la Población total en México pertenece a la Diversidad Sexual, es decir, que de 128 millones 900 mil personas, 18 millones son abiertamente diversos. En Veracruz, 1.8 millones.



Este análisis nos lleva a la reflexión que la Agenda LGBTTTIQ+ tiene nuevos retos, sin embargo, se enfrenta a viejas amenazas relacionadas a la discriminación y altos índices de violencia. El acceso a los derechos va más allá del Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género. 2024 te esperamos en las urnas.