Agenda para un Veracruz en emergencia (I)

La semana anterior, en el marco de un par de encuentros con organizaciones de periodistas, planteé la necesidad urgente de elaborar una agenda que atienda los graves problemas de un estado de Veracruz en emergencia.

La propuesta implica la creación de un frente ciudadano, apartidista, pero con la participación de las instituciones del Estado, en el que coincidan los veracruzanos con la mayor capacidad y experiencia. Debe ser un frente de unidad que integre a todas las expresiones sociales, a las fuerzas políticas y a los actores económicos, con base en una plataforma común. Pero, ¿cuál sería la tarea de estos ciudadanos?

1. Revertir los problemas económicos y financieros de la economía pública y privada de Veracruz mediante la recuperación de las inversiones, el desarrollo de infraestructuras y la consolidación inmediata de proyectos productivos.

2. Acordar con las instituciones nacionales de crédito la constitución de un fondo mixto para el financiamiento a la pequeña y mediana industria veracruzana, asequible y a bajo costo.

3. Establecer fórmulas de coparticipación público-privada para el inicio de obras de infraestructura que generen desarrollo, empleo productivo, bien remunerado y socialmente útil.

4. Lanzar un programa de salud pública que privilegie la medicina preventiva, la atención médica resolutiva y los mecanismos para dar cobertura sanitaria y atención prioritaria a la población vulnerable del Estado, especialmente la que ha perdido la protección de los servicios de salud en los últimos años.

5. Crear un fondo para garantizar el pago de todas las pensiones contributivas y no contributivas que correspondan al Estado.

6. Establecer políticas públicas y compromisos sociales para revertir la grave crisis ambiental, incluyendo medidas urgentes para evitar la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, reducir las emisiones de gases nocivos, la reducción drástica de residuos tóxicos, especialmente los plásticos y revertir las tendencias destructivas del hábitat.

En la próxima entrega se presentarán las propuestas que se han recogido a través de los propios medios de comunicación en aspectos estratégicos como la seguridad social, seguridad y justicia, así como la propia seguridad para medios y periodistas, buscando construir una serie muy específica de políticas públicas.

Esta agenda no es una ocurrencia sino resultado del trabajo de los últimos meses, de decenas de reuniones que permanentemente sostengo con distintos sectores de veracruzanos, con expertos y académicos y que la presento como un documento de trabajo para que se enriquezca, perfeccione, se detalle y se ponga en marcha, ante la gravedad de la crisis que enfrenta Veracruz.

Por ello, he hecho un llamado respetuoso al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que nos convoque a los veracruzanos dispuestos a contribuir a las tareas que permitan resolver los problemas que enfrenta nuestro estado.

No son tiempos electorales ni de candidaturas anticipadas. Veracruz requiere de la participación de los ciudadanos, no como beneficiarios pasivos de programas sociales, sino como verdaderos agentes de cambio, más allá de su condición social, económica o su ideología política.