Agentes de cambio

El lenguaje da forma a nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, etcétera y por tanto es la forma en la que establecemos una forma de vincularnos con el otro. Cómo nos comunicamos, cómo tejemos esos puentes tiene mucho qué ver con nuestro sistema de creencias, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con aquello que conocemos e ignorarnos, con lo que queremos ser o repudiamos.



Dentro de la labor comunitaria suele haber una contraposición constante entre la pertinencia del trabajo que se hace y la visión de quien llega a un entorno que le es ajeno para compartir lo que sabe, las herramientas que posee. Hay una suerte de inercia tanto en lo educativo como en la vida cotidiana por aplicar el síndrome del conquistador: asumir que yo poseo una verdad cierta y entonces te la impongo a ti porque considero que al ignorarlo necesitas saberlo y ser “salvado”.



Este síndrome del conquistador, este saberme indiscutiblemente superior a otro y entonces con la obligación y derecho de imponerle al otro mi visión del mundo, perpetúa la idea de las jerarquías, de que hay alguien superior y otro inferior, de que uno debe mandar y el otro obedecer, de que algo es bueno y lo otro es malo, de que una cosa es natural y otra una aberración. Y entonces se justifica la dominación, la discriminación, la sectarización y demás. Uno de los ejercicios más difíciles y necesarios es intentar quitarnos esa capa del conquistador, del salvador iluminado, y comenzar a pensar en que somos suma de todos. Que todos aportamos desde nuestro contexto, habilidades, saberes, condiciones, gustos, etcétera. Y que mi saber puede enriquecer al otro desde su libertad de procesarlo y adaptarlo a su propia realidad.



El trabajo comunitario obliga a enfrentar nuestro sistema de creencias, nuestro ego de conquistador formado desde pequeños en un sistema que privilegia el consumo y cosificación. Querramos o no, somos hijos del capitalismo, y por tanto es necesario trabajar nuestras violencias interiorizadas, nuestra tendencia inconsciente a imponer “la verdad”, “lo mejor”, “lo superior”.



Si algo se aprende en los entornos comunitarios es que somos únicos, pero no los únicos; que somos importantes, pero no lo único importante. Y que si los pueblos funcionan y resisten a la depredación de su entorno natural y a la aniquilación de su cultura e historia es porque han aprendido otras formas de organización más horizontales e incluyentes.



Pensamiento Libre es un colectivo que cumple ya 10 años de aprender a hacer comunidad, de aprender a hacer puentes, de aprender a sumar esfuerzos, de compartir saberes. Bajo el convencimiento de que todos podemos ser agentes de cambio desde nuestro núcleo de interacción diaria, le apuesta a la descentralización del conocimiento, al compartir herramientas y saberes con comunidades rurales.



A través de jornadas de divulgación de arte, ciencia y cultura, buscan contribuir a la socialización y reapropiación del conocimiento, en el entendido de que el saber se construye de forma social y por lo tanto debe ir a la comunidad para que éste lo haga suyo y lo use para su emancipación social y económica.



Gracias a todas y todos los que en estos 10 años de labor se han sumado a Pensamiento Libre.



