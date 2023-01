PARA HACER CERVEZA …El próximo mes de marzo de este año, concluye el plazo de 24 meses que se estableció entre el gobierno federal mexicano y los directivos de la empresa cervecera “Constellation Brands”, para la salida ordenada de la planta que se estaba construyendo en Mexicali Baja California, instalaciones que según anunció el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se reinstalará en el municipio de Veracruz puerto, donde lo que sobra es el agua.



El que se venza el plazo de 24 meses en marzo próximo, implicaría que la empresa fabricante de las cervezas Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico, que se destinan exclusivamente a los mercados extranjeros, o bien acelere sus trabajos en la entidad veracruzana o retoma su proyecto en el norte del país donde ya había invertido 900 millones de dólares en una planta que llevaba el avance del 70 por ciento.



Por eso habrá que estar muy atentos a lo que suceda al respecto en el mes de marzo, pues de acelerarse la instalación de la planta cervecera en la antigua hacienda de “Santa Fe”, del municipio de Veracruz puerto, donde la empresa estadunidense adquirió 300 hectáreas y cuenta según dicen, con todos los permisos de los gobiernos federal, estatal y municipal, se incrementaría el llamado estrés hídrico que padecemos en la región, o sea, la escasez de agua, la cual no existe, a decir del ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, quien ha asegurado que “tenemos la tercera parte del recurso hidrológico del país”, versión por nadie desmentida hasta ahora.



NUNCA ES TARDE ... Sin embargo y tomando en cuenta que a los habitantes de Mexicali Baja California se les consultó si aceptaban la instalación de la planta cervecera “Constellation Brands” y la gente la rechazó porque dejaría a la población sin agua, aún es tiempo para hacer lo mismo entre los pobladores del municipio de Veracruz puerto, porque precisamente esta zona de la entidad veracruzana padece lo que se denomina estrés hídrico, por una cada vez mayor falta de agua.



Ese estrés hídrico lo demuestra la desaparición de varias de las más de veinte lagunas que aún existían en el municipio de Veracruz, entre otros indicadores.



Esta consulta ciudadana tendría que promoverla un ente o grupo ajeno al sector gubernamental, porque ya lo hemos dicho y ahora reiteramos, los que ganaron adeptos protestando ahora son gobierno, viven de nuestros impuestos y ya no se acuerdan de sus promesas de campaña: no mentir y no engañar.



SI, PERO NO CHATO … La semana pasada grupos delincuenciales asesinaron a ocho personas que se encontraban en bares de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, al norte del estado de Veracruz.



Los circunstancialmente encargados de la administración estatal veracruzana, apurados salieron a aclarar que, si a esas ocho personas las hubieran matado en el mismo lugar, si podría decirse que fue una masacre.



Pero como mataron a cuatro en un lugar y a otros en un bar ubicado a varias cuadras de distancia, se trata de hechos aislados.



¿Entendieron?



PARA PERIODISTAS … El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) dio a conocer que el próximo martes 24 de enero, iniciará el Diplomado en Derecho para Periodistas, un curso que se impartirá en línea, será gratuito y va dirigido exclusivamente a profesionales del periodismo.



El objetivo de este diplomado, de acuerdo al @INCAM_Abogados, es darles a los periodistas herramientas jurídicas para el ejercicio de su profesión y para que conozcan y sepan defender sus derechos.



Para mayor información, los interesados pueden solicitarla en la website del INCAM: https://incam.org/ o bien en los números telefónicos: 55 52 29 69 64 / 55 52 59 69 72



SENTIDO PÉSAME … A la familia del ingeniero José Antonio Campa Pérez, quien falleció en las últimas horas del año pasado.



Campa Pérez era el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Veracruz y era muy estimado, además de reconocido por su dinamismo y, sobre todo, su espontaneidad.



Un abrazo a su hermano Jorge Campa, para quien al igual que a su familia, pedimos pronta resignación.



