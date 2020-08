Agua y aire, envenenados en el estado

Los tiraderos municipales a cielo abierto siguen constituyendo un grave problema ambiental en la inmensa mayoría de los 212 ayuntamientos del estado...

Incluidos los más importantes, entre ellos Xalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, estos tres últimos con índices muy graves por la alta concentración de un sinfín de productos químicos, y en todos los casos las autoridades responsables ya tendrían que haber intervenido para evitar riesgos para la salud de las personas. Poco es lo que se ha hecho, y esa es la razón por la cual es común ingerir agua con residuos tóxicos, respirar aire de mala calidad y consumir alimentos degradados. Hay casos de excepción, ejemplares, como Orizaba, donde el gobierno municipal no solamente da un adecuado tratamiento a la basura que recolecta diariamente; además, acaba de instalar una planta recicladora de basura para la generación de combustibles. Tierra Blanca es un caso que puede servir de referente de las consecuencias de la contaminación ambiental. Durante años ese municipio ha registrado un alto índice de enfermos renales, cuya causa no ha sido determinada, pero pudiera tener su origen en el mal manejo de la disposición final de los desechos sólidos que genera ese lugar. En dicho municipio acaban de intervenir las autoridades estatales del Medio Ambiente para clausurar el tiradero municipal a cielo abierto debido a que la empresa empresa “Comercializadora Bertocal del Sur, SA de CV”, contratada para operarlo, violó la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave), al no contar con un estudio de impacto ambiental, registro de reciclado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y de manejo especial y su recolección de traslado y disposición final de los residuos sólidos municipales; además, aseguró siete vehículos compactadores de basura. Ahora, esa prestadora de servicios tendrá que subsanar las omisiones en que incurrió, cubrir una multa, incluso, cubrir los daños ocasionados o cumplir con el saneamiento que corresponde a éstos. Sin embargo, habría que preguntar si esa inspección solamente se va a limitar a Tierra Blanca o se va a extender al resto del estado, incluidos y principalmente en los gobiernos municipales donde se han encontrado mayores problemas, los del sur del estado, donde incluso interviene el gobierno de la República a través de la Semarnat por el dañino tiradero de Las Matas, Xalapa que tiene muchos años de padecer problemas de contaminación, Veracruz y, en general, en el resto del estado. Es una buena noticia que se haya aplicado la ley en ese municipio de la Cuenca del Papaloapan, pero sería mejor que se hiciera una revisión y observaciones, con plazos para corregir deficiencias, en todos los tiraderos de basura que existen en la entidad.

