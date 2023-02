“Aguas con los taxistas”

Recientemente hemos visto en las noticias impresas y televisivas las agresiones y exabruptos que cometen los taxistas en Quintana Roo, específicamente en Cancún y Playa del Carmen, agrediendo a los choferes de un servicio de taxis por aplicación y a los pasajeros que hayan abordado dicho vehículo; lo peor de los hechos es que muchas de esas agresiones han sido a turistas extranjeros.



Lo que nos pone con muy mala imagen y más cuando tras la pandemia se necesita reactivar la economía y la industria sin chimeneas es la más redituable y segura. ¿Por qué tanto pleito allá?; pues porque entró a dar servicio la empresa Uber para el transporte de pasajeros, con una atención muy superior a los taxis comunes, primero porque son más seguros contra abusos, asaltos y rutas mareadoras. Sus vehículos son relativamente más nuevos, limpios y cómodos, los choferes son personas serviciales, amables, limpias y bien vestidas y lo más importante, sus tarifas se cotizan en distancia recorrida por la vía más corta y rápida, además de que se puede pagar en efectivo o cargo a tarjeta o transferencia y muchas veces desde que se solicita el servicio, ya se sabe aproximadamente el costo del viaje, mismo que se puede seguir con la aplicación de ruta a través del teléfono.



Además, una vez que se llama por la aplicación se saben las características del vehículo, placas, nombre del conductor y tiempo de espera. Mientras que los taxis comunes, muchos ya viejos, sucios, incómodos por falta de mantenimiento y con choferes que si acaso van limpios, o en camiseta y oliendo a sudor, pero que generalmente son arbitrarios al cobrar, pues mientras una dejada de aeropuerto a hotel por Uber puede costar 300 o 400 pesos, los taxistas cobran 1500 o más, pero como es un sindicato fuerte, las autoridades locales y estatales, les tienen miedo y no hacen nada para resolver el conflicto.



Y eso pasa en muchas ciudades, incluida la nuestra, donde la mafia de los taxis de sitio de la central camionera no dejan que un taxi externo suba pasaje y los cobros son excesivos, prácticamente al doble de lo que un taxi tomado en las afueras de la terminal cobra y aun así, las características de vehículos y choferes no cambia, atienden de mal modo, van greñudos, sucios y sin desodorante, pero también tienen acaparado el mercado sin control del municipio.



Y aquí, por un lado hay taxis de sobra porque gobiernos anteriores regalaron placas al por mayor, pero a la hora que uno necesita un taxi, primero pregunta el chofer hacia dónde vamos, cuánto cobra y muchas veces dice que para allá no va, otras no se paran al llamado y en horas de cambio de turno no hay taxis ni para remedio y prefieren hacer largas filas de espera en las plazas o en la central camionera, cargándole el tiempo al pasajero que lo aborde.



En fin que muchos usuarios preferiríamos un servicio Uber, Didi u otro que con mucho son de mayor calidad y a veces más económicos que los taxis comunes.



Ojalá las autoridades municipales de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba y Córdoba tomaran cartas en el asunto y permitieran la libre competencia, que a la hora de la hora, habría usuarios para todos.



Aprovecho el espacio para felicitar a todos los odontólogos que festejan su día.