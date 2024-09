Aguas Profundas / Pemex: Bomba de tiempo

Hay tres preocupaciones que se tienen sobre Pemex afuera de la petrolera: ¿Cuándo, cómo y por qué van a rescatar a la empresa el siguiente gobierno? Vamos a los números, a los proveedores, en lista y fuera de ella, con facturas o sin ellas, con órdenes de trabajo o sin ella, se les deben más o menos 51 mil millones de dólares. La deuda de Pemex es de 105 mil millones de dólares y la producción no alcanza a cubrir los montos.

La otra bronca que tiene es que sus pasivos de corto plazo son cercanos a los 34 mil millones de dólares y, según nos explican, ese dinero debe ser pagado en diciembre próximo en al menos dos partes. Los vencimientos de corto plazo se van a comer cualquier rescate de Pemex, sería tanto como multiplicar por más de tres la deuda que le heredó el gobierno anterior.

Ahora, dentro de la petrolera están pasando cosas como por ejemplo que los contratos grandes pasen a conciliación. Y los están pasando porque quieren reducir los montos y para ello es que los meten a auditoría y de esta manera poder objetar el monto y reducir el pago. Todas esas facturas, cuando están en conciliación, no se registran propiamente, quedan en un limbo llamado Contingente.

Y es que a lo largo del sexenio la petrolera decidió en muchas ocasiones pedir trabajos y no pagarlos y para ello simplemente dejaban de recibir facturas, luego había arreglos y los pagos se hacían. Ojo, en este año, desde mayo, dejaron de recibir facturas, ya no generan la orden de pago y por eso el monto sigue creciendo. No hay noticias hoy en día de que haya pagos masivos.

Recientemente, el 20 de septiembre pasado, Moody’s Local México retiró la calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda local de AAA.mx de la emisión de certificados bursátiles Pemex 13-2 de Petróleos Mexicanos luego de que sus certificados bursátiles llegaron a su fecha de vencimiento y fueron pagados el 12 de septiembre de 2024, por lo que la calificación ha sido retirada.

Pero la historia es que estos bonos nacieron con una calificación anterior de AA+, pero al final del plazo esta deuda sénior quirografaria en moneda local a largo plazo terminó en negativa, misma que se le ratificó el 26 de marzo pasado, aunque los bonos se hicieron apenas en el 2019.

Es decir, el deterioro de Pemex es tan grande que incluso los bonos que se hicieron en esta administración empezaron con una perspectiva muy positiva y al final todos salieron corriendo.

Buzos

1.- En esta administración, dice Octavio Romero Oropeza director de Pemex, se recuperó y prácticamente desarrolló desde cero una de las industrias que se había abandonado en administraciones pasada: Se trata del área de fertilizantes, que gracias a las inversiones realizadas por la petrolera, se rehabilitaron las plantas de fertilizantes y actualmente hay dos plantas de urea funcionando al 100%, igual que dos plantas de amoniaco, con lo que Pemex ya produce los insumos para abastecer la demanda del Programa Fertilizantes para el Bienestar. Además, la empresa estatal, de la mano de una firma privada, está a punto de iniciar con la construcción de una nueva planta en Poza Rica, Veracruz, iniciativa que también podría replicarse en Sinaloa y Chihuahua. Esto es parte de lo que logró recuperar la petrolera y de la infraestructura que dejará lista para la próxima administración.

2.- Pues parece que hay más de un candidato a director de Finanzas de Pemex, nos dicen que están hurgando dentro de la empresa y encontraron a alguien ahí que podría ser. Se llama Raúl Rodríguez, un tipo listo y que conoce a todo mundo y sabe cómo moverse por ahí.