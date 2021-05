Ahued: efecto Búmeran

Si lo que buscaban los operadores de la campaña de Ricardo Ahued con la mega marcha de este domingo era demostrar la aparente fuerza arrolladora del candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, finalmente lo que generaron fue un efecto contrario…

Esto al difundirse en las redes sociales testimonios de algunos amigos del senador con licencia, quienes desaprobaron que desde una semana antes los empleados de las secretarías de Educación, de Salud y de Seguridad Pública del estado hayan sido coaccionados para asistir a esta manifestación de apoyo al abanderado morenista a la presidencia municipal que, según encuestas anónimas filtradas por sus aliados, le sacaría una ventaja supuestamente inalcanzable a David Velasco Chedraui, de la coalición PRI-PAN-PRD, su principal contrincante.

Sin embargo, lo que sus adversarios se preguntan con obvia lógica es que si la elección aparentemente ya estaría resuelta a su favor, ¿para qué entonces esta demostración de fuerza?

Y es que hace una semana, en el arranque de las campañas municipales, fue difundido un supuesto careo con Velasco Chedraui, en el que 57.5% de los entrevistados respondió que si hoy fuera la elección para presidente municipal votarían por el candidato de Morena, mientras que solo el 24.7% lo haría por el empresario priista.

En cuanto a partidos o coaliciones, el 56.2% de los supuestos encuestados dijo que votaría por Morena-PT-PVEM, y el 27.0% por el PAN-PRI-PRD.

Por eso hubo amigos de Ahued, como Mauricio Cuevas Gayoso, que se indignaron por la concentración del domingo pasado. El empresario publicista subió un video en su cuenta de Facebook dirigido al candidato de Morena a la alcaldía y a los aspirantes a diputados Idheanna Gómez y Carlos Abreu para expresarles su tristeza por “el acarreo inmenso que hoy tuvieron de miles de burócratas”.

Expresó indignado que “fui testigo presencial del pase de lista en diferentes lugares de la ciudad, los iban agrupando, en donde los obligaron a ir”.

“Ricardo, Carlos e Idheanna: son tres grandes personas que no tienen necesidad de esto, no me explico hasta hoy por qué, sobre todo tú mi querido Ricardo, estás en esta contienda. Tus razones tendrás y serán respetadas, sin embargo me parece un exceso impresionante lo que este día hicieron. No quedaron bien, se los puedo asegurar y se los digo como amigo aunque moleste y aunque duela. Caminé por todas las calles, tengo los testigos de los videos, hay mucha gente que decía, ‘al viejo estilo de los partidos de antes’, ‘a las viejas usanzas’, en el acarreo más vil que pueda haber.

Y finalmente les reiteró que “no necesitan de esto”, exhortándolos a que como ciudadanos “hagan su mejor lucha, a que ganen, a que triunfen en las casillas pero no con este sistema”.

“Son hombres de bien, son personas buenas, de verdad los invito a la reflexión (…). Ustedes saben bien de mis aprecios y mi reconocimiento por ustedes, no permitan esto, no caigan en las redes de esta porquería”.