Al centro de la Cuaresma

Hemos llegado justo a la mitad del recorrido cuaresmal. Durante todo este proceso existencial de encuentro con Dios y revisión de la propia vida, se nos han ofrecido diferentes ejemplos que nos motivan al cambio. Todo eso, con tal de reformar lo que sea necesario cambiar y retomar los compromisos con nuevos bríos, una vez pasado este tiempo de contemplación, ayuno, caridad y autorrevisión.



Ahora se nos ofrece el ejemplo de una mujer que en un día coloquial va al pozo por un poco de agua para sus distintas necesidades. Nos encontramos ante una página bellísima del IV evangelio. Jesús está en Samaria, la ciudad capital que se encuentra entre Judea y Galilea, en línea recta a unos 45 km de Jerusalén. Una zona bastante helenizada. Es un lugar que supone riesgos inesperados para los judíos. Es un día ordinario y Juan nos sitúa al medio día. En el momento en el que el sol está en su máximo punto y el calor es agobiante. Jesús está sentado en el redondel del pozo. El evangelista agrega sin rubores que Jesús estaba cansado. En eso, llega una mujer con su cántaro por un poco de agua, que le serviría para sus labores en casa. Los discípulos se fueron todos, extrañamente nadie se quedó con Jesús, fueron a comprar comida.



La conversación comienza siendo sobre el agua (cfr. Jn 4,7-15) y la mujer parece burlarse de la oferta de agua que le hace Jesús, ¡no tiene con qué sacar el agua!, luego la plática adquiere un tono de intimidad porque comienzan a hablar del estado marital de la mujer (cfr. Jn 4,16-18). Por último, la plática se va a cuestiones del nuevo culto (Jn 4,19-26).



Jesús le ofrece a esta mujer un agua diferente. El agua que Jesús aporta tiene una característica especial: quien la beba nunca más tendrá sed. Es una oferta bastante impresionante. Él está dispuesto a acabar con la sed que lleva a buscar aguas que no nutren ni alimentan. Esa sed existencial que llevó a esta mujer a estar con cinco maridos y no encontrar en ninguno de ellos la satisfacción profundamente unitiva que ella deseaba. De todas las relaciones fracasadas que había tenido, y que la tenían lastimada, Jesús le ofrece una relación que la restaura, la integra, la sana. Es el encuentro directo con Jesús, el sentirse amado por Él lo que pone en camino, lo que lleva a salir al encuentro del otro y comunicarle la sanidad, integración y saciedad que me ha implicado el encuentro directo con Él.