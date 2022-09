Al drenaje la salud de mexicanos

Hasta el pasado viernes 23 tenía decidido el tema para mi artículo de este lunes, que lo construyo el domingo, y era sobre las cosas abominables que la 4T tiene que hacer para conseguir los fines (caprichos) que persigue su dueño, con el propósito de alcanzarlos.



Esto de acuerdo a lo vivido el pasado lunes, martes y miércoles en el Senado de la República, donde ofrecieron funcionarios del gabinete federal, y senadores y senadoras sin principios, ni ética en la cosa pública, un verdadero espectáculo carroñero.



Pero el sábado me amanezco con la nota periodística de que 5 millones 897 mil 241 vacunas contra el Covid-19 serán tiradas al drenaje por las autoridades sanitarias federales, debido a que caducaron desde el mes de junio, correspondiendo 3,409,440 a la marca Aztra-Zeneca, que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos y se encontraban almacenadas en Birmex, en Cuautitlán-Izcalli, Estado de México; 1,631,610 de marca Sputnik fueron compradas por nuestro gobierno al ruso y se encontraban en el Instituto Nacional de Virología, y las restantes 856,191 se perdieron en las entidades federativas por accidentes de frío o por caducidad.



El 24 de agosto, el director general de Birmex, el general Jens Pedro Lohmann Hurburu, informó sobre las vacunas caducas mediante oficio 357/2022, y pidió a Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programa y Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), instrucciones para definir el destino del material expirado, contestándole el 2 de septiembre que “según la norma 036-SSA-2-2012, así como el manual de vacunación del gobierno de México, las vacunas con fecha de caducidad vencida deberán tratarse con métodos físico-químicos y los frascos deben hacerse irreconocibles; es decir, deberán inactivar el biológico por medio de algún método físico o químico”, y dicho me manera popular, para que se entienda “se deberá desechar al drenaje todo el remanente de líquido que quede en el frasco, posteriormente deberá retirar y destruir la etiqueta, y finalmente podrá desechar el frasco a la basura común”, precisa el documento en su respuesta.



¡5 millones 897 mil 241 vacunas contra el Covid-19 tiradas al drenaje!, porque en el bendito gobierno de la 4 T nadie se percató de las fechas de caducidad de los biológicos, para que se pudieran aplicar a mismo número de mexicanas y mexicanos, y se pudieran proteger contra esta terrible pandemia. ¿Acaso esto no es un delito, si no de lesa humanidad, sí de incumplimiento de un deber legal, de omisión de auxilio o de negligencia médica, contra la salud de millones de compatriotas?



¿Con qué nos saldrá ahora el Presidente, frente a esta felonía, que exhibe a su gobierno de cuerpo entero y tira por la borda todos sus eufemismos de hacer un gobierno en beneficio de los que menos tienen? No es lo mismo popularidad que eficacia par gobernar.