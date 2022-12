Al final del año

Apreciados lectores, esperando hayan pasado las fiestas navideñas agradablemente, les saludo en mi última columna de este año, deseando pasen un grato fin de año y que corramos con suerte para no sufrir todas las calamidades que se esperan para el 2023, que con las medidas tomadas por el ejecutivo y secundadas por su bancada en la legislatura, no pinta nada bien el penúltimo año de este gobierno.



Como cada año, hacemos un recuento de lo llamativo que ha sucedido en el año que concluye; después de 2 años de encierro, de haber perdido familiares y amigos a causa del COVID 19, gracias a las vacunas aprobadas por la OMS, la pandemia se ha controlado parcialmente, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a relajar las medidas de seguridad, provocando que se esté activando la sexta ola y aparezcan nuevos casos, que si bien no están causando la mortandad del inicio de la pandemia, más por negligencia de la Secretaría de Salud, si está dejando secuelas, algunas graves y que serán de larga duración y ahora con la revacunación con un biológico cubano que no cumple con todos los protocolos de investigación y de seguridad dudosa.



La economía sigue desplomándose, con un pronóstico de crecimiento prácticamente nulo y una inflación creciente que afecta los bolsillos de las clases medias y más débiles y aun así se anuncio aumento al salario mínimo lo que ya ha desatado nuevos aumentos de precios en la canasta básica y una vez implementado el aumento, causará despidos y mayor desempleo.



Cierto que en parte el conflicto entre Rusia y Ucrania nos está afectando, pero más, las medidas equivocas en el manejo de las finanzas nacionales.



A eso hay que agregar el nuevo endeudamiento contraído para invertirlo en los proyectos fallidos y la corrupción al interior de los altos niveles de gobierno.



La necedad de una reforma política con la intensión de ahorcar al INE, que, al no ser aprobada, se sacaron de la manga en un acto de prestidigitación, el plan B, que, sin leer, aprobaron los legisladores, afectando la operatividad del INE y con vías a manipular las futuras elecciones, muy al estilo de los prinosaurios.



Malas decisiones como apoyar al derrocado expresidente peruano y dar asilo a su familia; la falta de decisión y acción para mejorar la seguridad, demostrando que los abrazos solo han empoderado a la delincuencia, cientos de periodistas asesinados y el atentado a Gómez Leyva que llevaba dedicatoria.



La contratación de médicos cubanos que tan sólo cobran sin resolver nada, quitándoles el trabajo a los médicos mexicanos que por cierto ganan mucho menos que los importados.



Y el más reciente escándalo a nivel nacional y que pone en evidencia el favoritismo, al corroborar que una ministra de la suprema corte que aspiraba la presidencia de la corte, plagió la tesis de grado para titularse de abogada, lo que debiera invalidar su título y cédula, siendo justificada como de haber cometido un pecado chiquito.



En fin, que la llamada cuesta de enero seguramente se prolongará en medio de las muchas mentiras cotidianas de las mañaneras.