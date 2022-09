Al final del arcoíris

En México, todas las personas están protegidas por la Constitución, en su artículo primero expresa que “gozarén de los derechos humanos reconocidos en la misma y los tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección”.

El Estado a través de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pero ¿qué ha pasado con esa realidad? ¿Qué ha desdibujado en la población LGBTTTIQ+ la utopía de los derechos humanos? Es importante mencionar si bien, el Estado Mexicano y en particular Veracruz, de acuerdo al avance con el legislativo y el marco jurídico-normativo, no se reconoce como un Estado homofóbico ni transfóbico, sin embargo, la realidad apunta a que no todo son sonrisas y arcoíris en materia de no discriminación y la no violencia contra la población LGBTTTIQ+.

Si algo nos han demostrado las redes sociales es que la discriminación por homolesbobitransfobia está normalizada, generando discursos de odio que autorizan todo tipo de abusos contra las personas que desafían los “valores morales tradicionales, faltas a la moral y las buenas costumbres” de la sociedad mexicana.

De acuerdo con la ONU, el Contador de Discursos de odio de Twitter en 2022 contabilizó 937 mil mensajes de odio al día en comparación de 2021, que fueron 548 mil, de los cuales el 71% son por la orientación sexual, preferencia sexual y/o expresión de género discriminando el libre desarrollo de la personalidad de las poblaciones diversas. Datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio por Homofobia y la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, a nivel nacional, de 2017 a la fecha se han contabilizado 461 muertes en extrema violencia, de los cuales 188 fueron perpetuadas en Veracruz; en este 2022 se han contabilizado 19.

Solo el 25% de los casos han sido denunciados, el 5% siguen en debido proceso y alarmante el 91% de los casos han quedado en total impunidad. No basta el reconocimiento jurídico al derecho a la no discriminación y los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ ,el avance de la lucha contra la homolesbobitransfobia debe generarse desde el seno familiar, las instituciones educativas, en los espacios públicos y privados, pero sobre todo, debe sensibilizar y concientizar a las autoridades, ya que las cifras van a la alza contribuyendo a que se repitan.

Los nuevos retos de la diversidad sexual van encaminados al diálogo con los tres niveles de gobierno y los diferentes poderes como se ha demostrado en el estado de Veracruz, sin embargo, habrá que estar atentos con que seriedad se incorporan las políticas públicas transversales sin que el Estado considere que los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ son una “concesión graciosa”.

La reflexión es que al final del arcoíris no siempre hay un final feliz y la lucha sigue hasta que la “dignidad se haga costumbre”.