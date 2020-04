Al frente de todos… y de nadie

No le vino bien al presidente compararse con Simón Bolívar y con Franklin Delano Roosevelt hace unos días en el patio vacío de Palacio Nacional, durante lo que él llamó y nadie entendió “Informe Trimestral de Gobierno”.

Tanto uno como otro de los personajes antes referidos construyeron su propia historia, de diferente manera, con estrategias acordes al momento que se vivía y fueron los resultados de su trabajo y de su innegable talento y decisión lo que los llevó a ser recordados y a ocupar un sitio especial en la historia.

No se autoasignaron nombramientos ni conceptos, ni pretendieron inducir a sus pueblos para que les reconocieran lo que según ellos debía de señalarse en el juicio de la historia.

Fue a base de muchas luchas, de toma de decisiones importantes, precisas y oportunas, que fueron bien vistas por la gran mayoría de los ciudadanos lo que llevó a encumbrarlos y a lograr, como es el caso, servir de ejemplo a las nuevas generaciones.

En ambos personajes existían compatibilidad entre el decir y el hacer, es decir, eran coherentes y congruentes, eran responsables y muy competentes, lo que les convertía en auténticos.

Lo que se vive actualmente en nuestro país nos hace pensar que no se están construyendo los cimientos sólidos que nos permitan pensar en el nacimiento o construcción de la infraestructura moral, ética o profesional de un personaje que pretenda escribir una historia para transitar perennemente como lo han hecho otros grandes hombres.

El empecinamiento, la terquedad y el rencor no son buenos aliados de alguien cuya tarea es direccionar el rumbo que debe tomar la República, sobre todo en momentos extraordinarios, cuando lo que se requiere es precisamente lo contrario: concordia, armonía, tranquilidad, paz social y, sobre todo, liderazgo. Un liderazgo basado en la competitividad en la toma de decisiones y en la sensibilidad política.

La pandemia del coronavirus que ha generado miles de muertes en varias partes del mundo y de la cual hemos sido cautivos las últimas semanas, más las que se acumulen, no le mereció al gobierno federal la importancia que ameritaba, de hecho hasta se nos recomendó hacer lo contrario de lo que exigían los protocolos internacionales de salud para prevenirla.

El apoyo que se ha brindado a los hospitales federales para atender esta emergencia nacional ha sido minúsculo y decepcionante, bastaría con ver los noticieros televisivos o escucharlos en la radio para enterarnos que las personas contagiadas siguen aumentando al igual que los fallecimientos, y que en diversas partes de la República mexicana los doctores y enfermeras se han manifestado en diferentes formas para exigir los insumos y medidas de seguridad necesarias para protegerse, capacitación adecuada para tratar a los enfermos contagiados de coronavirus e instalaciones hospitalarias debidamente equipadas.

Resultó lamentable escuchar hace unos días en “la mañanera” a Zoé Robledo, director del IMSS, negando que en algunos de sus hospitales y clínicas existieran focos de contagio del coronavirus, “que los que lo padecían se habían contagiado afuera”, cuando son varios hospitales y clínicas con muchos médicos, enfermeras, camilleros y otros trabajadores contagiados y ya se cuentan al menos tres muertos por Covid-19 entre personal médico. La situación es delicada, pero no se resolverá si no se reconoce primero el problema, en lugar de andar negándolo. Todo ello sin considerar que el Ejecutivo se ha negado a reunirse durante esta emergencia sanitaria con los gobernadores, quienes cuestionan abiertamente la estrategia y la lentitud del gobierno federal, optando por implantar sus propias medidas de contención y atención de la pandemia. Algo está fallando en la Federación que parece estar concentrada en apostar únicamente por su base electoral más leal: los beneficiarios de sus programas sociales y asistenciales, en su mayoría “ninis, no fifís”. Pero cuidado porque cuando no se toma conciencia de la responsabilidad tan grande que se tiene para con nuestro país, se corre el riesgo de estar al frente de todos… y de nadie.

Diputado federal del PAN