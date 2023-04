Al presidente no le duele nada

La afirmación que le propongo en el título, no refiere que se tenga a un ejecutivo federal con un portentoso estado de salud como el que tiene un maratonista keniano. De hecho, la ausencia de dolor no significa que se posea una fortaleza física envidiable o que no se le hayan diagnosticado o descubierto enfermedades crónico degenerativas, sino que con regularidad inquietante exhibe una auténtica y fabulosa capacidad para no sentir empatía ante las personas que experimentan desgracias que a diario acontecen por malas actuaciones y omisiones de parte de integrantes del gobierno federal del que él es responsable.



Ante la muerte de migrantes en Ciudad Juárez y con la ausencia de imágenes del hecho, la versión oficial pretendía diluir la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, enfatizando en que todo ocurrió a causa de que ellos mismos iniciaron el incendio, al prender fuego a unos colchones con el propósito de escapar. La mentira quedó exhibida con la difusión de un video en donde entre la disyuntiva de abrirles la reja para que pudieran escapar de las llamas o dejarlos encerrados para que no escapen, decidieron esto último.



En el colmo de la indolencia gubernamental, los muertos tienen la culpa de ya no estar circulando en este mundo; pero no contaban con que también trascendiera que el origen de la protesta, es que no contaban con agua disponible para beber. Se puede comprender una protesta de migrantes porque se les ha informado acerca de procedimientos para deportarlos, pero concediendo que así haya sido, por los resultados mortales habrían exhibido una deficiente gestión de la crisis de parte del gobierno, con resultados criminales derivados de la omisión oficial.



Todavía más, lo que es inadmisible es que el motín se haya motivado por la condición de estar sedientos y que esta demanda vital no haya sido atendida, es decir que el derecho humano de beber no pudo ser mitigado por eso que presumen como “Cuarta Transformación”. Además, por criterios elementales de protección civil, no se admite excusa en que no hayan contado con extinguidores o al menos que tuvieran a la mano un duplicado de la llave del candado para permitir la evacuación.



Considerando las construcciones teóricas propias la psicología, la empatía es variable de una persona a otra, que puede verse influenciada por factores genéticos y ambientales. Asimismo, la falta de empatía también puede estar relacionada con algunos trastornos de la personalidad, como el narcisismo, pueden llevar a una persona a ser menos empática con los demás. En esta condición la persona puede estar más preocupada por su propio prestigio e intereses, en lugar de preocuparse por las necesidades y sentimientos de los demás.



Otra posible causa de la falta de empatía es el sesgo cognitivo. Este es un fenómeno psicológico en el cual una persona procesa información por pura conveniencia, ignorando o desestimando la información que contradice sus creencias. Ante tanta indolencia y ante la ausencia de un gesto contundente del gobierno, exigí en la Cámara de Diputados la renuncia del director del INM Francisco Garduño.



Por cierto, la ausencia de dolor se exhibe con insistencia y con una dosis excesiva de violencia machista. Hay agresiones que se enmascaran con la falsedad de un afecto que es notoriamente inexistente, como decirle a la activista Cony Gutiérrez, “mi amor, ¿te envió Maru?”



Diputada federal del PRI



twitter:



@lorenapignon