Al transcurrir debemos fluir

Hemos vivido en nuestra fortaleza, hemos amado en la inquietante quietud del ser, siendo agua y fuego al mismo tiempo, paradigmas de la vida, ensayos de nuestras locuras, víctimas de nuestros cambios, o como afortunados pasajeros en un tren con o sin destino.



El maullido de los gatos, en aquellas noches eternas, cuando quisimos ser adultos, nos apresuramos a serlo, y nos convertimos en ellos, al poco tiempo llegó la tormenta, algunos vacilaron y se hundieron, otros hemos sobrevivido al naufragio dentro del mar mental de las sutiles e insinuantes ideas, de las fuertes o tremendas emociones, y en seguida oí: "Un niño, un lactante chillando por su madre".



Era el destino o el futuro, tal vez lo prohibido dentro de mis mares latentes, de mis barcas de madera que crujían ante el vendaval de un fatal desencuentro; se habían soltado la luna y las estrellas cayendo desde el cielo, como arrastradas por el mar bravío, que aún pedía más y más lujuria en el movimiento de sus caderas bailarinas.



Fluir, transcurrir, hacer o dejar hacer, pensar o sólo actuar, entre el animal y la bestia sí existe el amor, como la única esencia perdurable, como la fragancia del mes de Mayo, pero como el frío de Diciembre en las cumbres del silencio, o en el estruendo de la selva, con las risas de los monos burlones y sarcásticos, que me recuerdan que es mejor volar como águila, o quizá fugarse al espacio exterior, o hablarle a mis sombras o recuerdos que me acompañan “siempre”.



Líneas poéticas de mi autoría, un tanto de surrealismo en las ideas, pero es muy cierto que en ocasiones es uno muy pequeño para bailar en la fiesta, y luego muy grande para querer romper la piñata. El liberalismo en nuestro pensamiento nos hace fluir con mayor certeza, ya que las generaciones que no tuvimos pantallas, juegos electrónicos en 3D, 4D, y jamás soñamos que aquel teléfono negro que había en casa, algún día se soltaría buscando su libertad, pero atrapándonos en lo futuro a las redes sociales, y en el ahora ya nadie tiene vida pública si es que no la hace por su teléfono inteligente.



Existiendo un aspecto grave de la ultra modernidad, la sobresaturación de las informaciones, aplicaciones, juegos, relaciones humanas de látex y psicodelia electrónica, en donde cualquier menor de edad puede abrir páginas pornográficas, y creérsela que así se debe actuar con todas las mujeres y/o viceversa, si una mujer es de muchos hombres, y con ello logra fama y cierta influencia, esta no será para nada duradera.



Podemos pasar horas frente a un monitor o pantalla, e incluso olvidarnos de nosotros mismos, pues el mundo así de pequeño –técnicamente- estará en nuestras manos; y en la teoría y la práctica la despersonalización de los individuos es y será fatal, ya que mucha gente prefiere que sus hijos no los molesten, mejor quietos ante el mundo digitalizado, electrónico y embobado.



Muchos chavos no saben leer, y no están identificados en consultar un libro de papel, sin saber que los rayos en pantalla les cobrarán la factura. Transcurrir no sólo es fluir, debe existir una fuerza mayor, una fuerza de aprendizaje y actividades hechas por y a través de la palanca de la “Voluntad”.



Formar, enaltecer, sembrar valores, amores, incentivar la curiosidad, romper la apatía, es tarea de todo maestro, por ello el leer éste ejemplar del diario de Xalapa se constituye en un valor fundamental y de buen gusto de los lectores, en sí es un resumen para no perder su tiempo.