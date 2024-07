Alcalde: le diste una patada a tu pueblo

Aunque todavía les restan casi año y medio para terminar sus respectivos gobiernos a los alcaldes veracruzanos ya se les terminó el tiempo para las obras importantes, así que ¿cómo evalúa a su presidente municipal?

Es un cuento de nunca acabar. Pocos, muy pocos, son lo que hacen obras de importancia, atienden al pueblo y pueden quedarse a vivir donde gobernaron sin temor a los reclamos.

Por cierto, en Pánuco al presidente municipal Óscar Guzmán de Paz no le está yendo bien. Recientemente estuvo por allá a la gobernadora electa Rocío Nahle y trascendió lo malos reportes que recibió sobre la actuación del edil. La inseguridad es el principal problema y no hay visos de alguna acción efectiva para que los panuquenses vivan mejor. ¿Cómo tomará cartas Nahle en este caso?, ya se verá.

Por cierto, en cuestiones de reclamos acaso a quien peor le ha ido es al acalde de Ixtaczoquitlán. Tras echarle la policía a quienes exigían solución al problema de la falta de agua, lo que provocó el incendio de una patrulla y otros desórdenes, el edil recibió en palacio municipal a una comisión de quienes protestaron.

Ahí estaban al menos dos parientes del edil, quienes le dijeron de todo y el alcalde, custodiado por policías bien armados, tuvo que aguantar.

De entrada su pariente le recuerda que en su campaña prometió, ante su abuelo, que metería una tubería con sistema de gravedad. “Llegaste al gobierno ¿y qué hiciste?, le diste una patada a tu pueblo. No se vale Nahúm (Álvarez Pellico). Yo te he dicho traidor porque a esa gente que traiciona a su pueblo le dicen traidores.

“Tú te has comprado propiedades gracias al pueblo. No se vale que te sigas enriqueciendo cuando te pusimos acá para que vinieras a gobernar…dime si a alguien le pediste el voto para que te enriquecieras, ¿verdad que no?

“Te acuerdas que el año entepasado metiste una bomba vieja que pertenecía a Los Potrerillos, que según con eso ibas a resolver el problema, cambiaste tubería, fueron millones invertidos, con facturas alteradas, acuérdate Nahúm, eso no se vale.

“Mira la calle que pavimentaste, la calle principal, no te da vergüenza que está mal hecha, que la embarraste nada más por facturar, todos nos damos cuenta… Tienes en Obras Públicas a un cocinero … nada más te está ayudando a facturar, eso no se vale Nahúm, cumple tus promesas, dale la cara a tu pueblo… deja de robar, regresa a tu pueblo lo robado…”.

“Nadie votó por ti para que te volvieras millonario, todos votamos para que resolvieras los problemas del pueblo”, le dijo el pariente en su cara y el alcalde nada dijo.

Lector: ¿cómo está tu alcalde?

La Universidad de Xalapa y el Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz entregaron reconocimientos, en la sede de la UX, a distinguidos abogados veracruzanos.

Mención especial tuvo Reynaldo Escobar Pérez “por su brillante trayectoria como abogado, fundador de nuestro Colegio, servidor público destacado en nuestro Estado, maestro de muchas generaciones de abogados, amigo de todos los veracruzanos y jurisconsulto que deja huella imborrable en la historia de Veracruz”.