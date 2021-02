Alcaldes que buscan postular a sus esposas

Nos comentan militantes del partido Morena que varios alcaldes aliados a esa organización andan aturdidos, luego de que trascendió la instrucción dada por quien manda en el Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz, en el sentido de que una familia no podrá dar dos o más candidatos en el actual proceso electoral.

Se afirma que el presidente municipal de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, tiene preparado todo para que Morena lo postule como candidato a diputado local y su esposa sea la candidata a sucederlo en la alcaldía de ese municipio norteño.

Cervantes ya fue alcalde, en el periodo 2011-2013, postulado por el Partido Acción Nacional y el Panal. En el 2018 repitió en la presidencia municipal al ser nominado por el Partido Encuentro Social (PES).

Y ahora, se asegura, va por una curul, vía el morenismo, en la Legislatura del Estado y está (o estaba) abierto el camino, se nos dice, para que su esposa sea la candidata de Morena a la alcaldía.

En estos años, ya como autoridad, nos recuerdan que a Cervantes Cruz le ha tocado vivir episodios peligrosos y tristes, sin embargo, la pasión por el servicio público es más fuerte, según se ve.

También nos hacen referencia al presidente municipal de Tempoal, Abel Hermenegildo Díaz Ponce, pero no, no cuadraría dentro de los casos prohibidos en Morena.

Díaz Ponce llegó a despachar al palacio municipal de ese ayuntamiento también ubicado en el norte del estado postulado por el PRI, pero en la actualidad está ligado a Morena.

Hace unos meses, cuando estaba la discusión de aprobar o no, en los cabildos, la reforma electoral (que fue aprobada y luego echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), Abel Díaz Ponce declaró lo siguiente:

“A nosotros no nos obligaron a nada, para nosotros fue una alegría saber que un dinero que era malgastado ahora se lo van a llevar a los municipios. En otros gobiernos estuvimos abandonados y ahora que tenemos un gobierno que nos toma en cuenta ya sentimos alivio porque el dinero llegará a los municipios.

“Nunca nos han obligado a nada, hemos trabajado de la mano con el gobierno estatal por el bien de la gente que más lo necesita. El cabildo en pleno les dio el voto para seguir progresando en Veracruz, un progreso que nunca se había tenido en el norte ya que siempre estuvo olvidado. Lo que diga mi partido (el PRI) no me dice nada porque yo fui elegido por el pueblo y trabajo para ellos y no para los partidos”.

Se afirma que Díaz Ponce, quien fue oficial mayor en el último gobierno municipal de Patricio Chirinos del Ángel, ha trabajado el terreno para que su esposa sea la candidata de Morena y lo reemplace en la alcaldía. Así que en ese caso no hay dos o más integrantes de una familia yendo por cargos de elección popular.

Que la señora Nena de la Reguera, muy conocida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por su trabajo desarrollado durante décadas y por ser madre de la actriz Ana de la Reguera, esté a punto de ser la candidata de Morena para la alcaldía de Boca del Río, ha sorprendido a algunos.

Nos dicen que la posible postulación no debe sorprender. En ese lugar Morena tiene pocas opciones y como de lo que se trata es de ganar, pues la mira fue puesta en la también exreina del Carnaval, consultora de imagen pública y mujer altruista, independientemente de que desde hace un tiempo da asesorías y cree en la Cuarta Transformación.