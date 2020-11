Alcaldes reprobados

En un estudio al 26 de este mes, elaborado por una empresa encuestadora para conocer la percepción de aprobación o desaprobación del trabajo de alcaldes en el país...

Así como la percepción de inseguridad en cada demarcación y las probabilidades del voto de cada partido en 2021, dos casos registrados en el estado de Veracruz son bastante malos.

La mayoría de los ediles y municipios veracruzanos no figuran entre los 20 con mejor aprobación a nivel nacional, de 105 votados por sus índices positivos o negativos, en cada rubro analizado.

El caso más patético es el de Coatzacoalcos, donde el presidente municipal, Víctor Carranza Rosaldo, está ubicado en la posición 53 de mayor desaprobación de su gestión de gobierno y en el lugar 85 de percepción de inseguridad.

Xalapa se encuentra rankeado en el sitio 80 de esos 105 municipios en la probabilidad del voto hacia Morena en el 2021 por el mal trabajo desempeñado por su alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, y Veracruz donde gobierna el PAN con Fernando Yunes Márquez, tampoco tiene buenos resultados en este estudio de percepción, aunque no tan peores como los morenistas; figura en el lugar 29 de aprobación en el trabajo de gobierno y en un malísimo 50 de percepción de inseguridad, con una intención del voto hacia ese partido del 17 por ciento, que no tan malo como otros casos.

La numeralia da una idea de lo que puede esperarse en las próximas elecciones municipales, locales y federales, y si se atiende a esa percepción, que podría convertirse en un escenario posible, se estaría repitiendo en la entidad veracruzana los reveses electorales que sufrió el morenismo en Coahuila e Hidalgo en octubre pasado, aunque hay otros factores que van a influir en la obtención de votos, como es la dispersión o suma que realicen los partidos opositores.

A esa mala percepción ciudadana planteada en esta encuesta, debe sumarse la opinión que haya de los gobernadores de Morena, más que la del presidente de la República que sigue manteniéndose en un alto nivel de buena opinión, aunque esta vez no gravitará tanto en la decisión ciudadana como ocurrió en la elección de 2018 cuando encabezaba la boleta electoral y arrastró al triunfo a la gran mayoría de los abanderados de su partido.

En Veracruz, hasta los más encumbrados miembros del morenismo, como Ricardo Monreal, saben y han advertido el riesgo de perder las elecciones en el 2021 por el mal desempeño de su Gobernador, y también de los alcaldes.

Quienes encabezan el gobierno, no tienen cercanía con la gente, no hay obras que se vean y, por el contrario, abundan escándalos por presumibles malos manejo de los recursos públicos, que han señalado no sólo por los opositores, incluso por la Auditoría Superior de la Federación, casos de nepotismo y lamentables declaraciones, como la última perla que soltó el secretario de Desarrollo Social del estado, Guillermo Fernández Sánchez, de que mil pesos otorgados por el gobierno del estado en algunos apoyos por la crisis económica generada por la pandemia, son suficientes para que una familia surta su despensa básica y se alimente durante 15 días o un mes.

Sin duda, será una dura competencia a la que deberán enfrentar los morenistas, quienes aún confían en que los ciudadanos volverán a otorgarles los votos de confianza que los hizo encumbrarse en las pasadas elecciones.

opedro2006@gmail.com