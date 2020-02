Alcaldes reunidos

En política sucede como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal. Edward Kennedy. Camelot.

Premonitoriamente escribí que el gobierno, en su área de seguridad, debía reunirse con los alcaldes de Veracruz, donde el peligro existe y donde los levantones y secuestros y crímenes son el pan nuestro de cada día. Vi una foto donde el gobernador Cuitláhuac y el de Gobierno y Seguridad y Marina, la Fiscala y el Súper Delegado, se reunieron con alcaldes en Veracruz en el Faro Venustiano Carranza del Puerto. Bien por ello, ojalá y de allí salgan esquemas para que la Guardia Nacional patrulle sitios difíciles. No alcanzo a conocer a todos los alcaldes invitados, vi al de Orizaba, que en la foto oficial le cuida las espaldas al gobernador, y al de Veracruz, Chikinando Yunes Márquez, un poquito lejos, guardando la sana distancia, al de Tierra Blanca, el buen Patricio, la alcaldesa de Córdoba, y Morelli de Boca del Río, me llamó la atención que no haya el gobierno invitado al presidente de Ciudad Mendoza, Melitón Reyes Larios, que en su tierra es donde hay levantamientos a todas horas. No fue requerido, como dicen en mi aldea cuando no te invitan a una boda. Gachos, así no se hace política, hay que dejar de un lado los partidismos y los problemas. Algunas veces el mismo gobernador llega a un pueblo y no convoca al alcalde, eso es tener muy mala comunicación, que le aprenda a su jefe, AMLO, que aunque a algunos los llama para exhibirlos y que les chiflen, al menos los llama. En fin, ojalá y llegue a patrullar la Guardia Nacional, porque con lo que tienen en casa no alcanza.

LA VOZ DE MARLON

Marlon Ramírez Marín, presidente estatal de lo que queda del PRI, lanzó su voz al viento, como los Hermanos Carrión lanzaban sus penas al viento, acusó que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tenía un subejercicio de 3 mil 284 millones de pesos, que le servía, dijo, para comprar el avión presidencial.

Del lado del gobierno nadie ha revirado esta declaratoria. ¿Pregunté a un experto en finanzas el porqué de los subejercicios? Alguien alguna vez dijo que eran a propósito, para que la Federación recogiera el dinero y se usara en los programas sociales del presidente.

No hay otra, porque un gobierno si no gasta los recursos federales los tiene que devolver, y si se devuelven dejan a Veracruz sin obras públicas y sin medicamentos, como les ha ocurrido. Lógico, eso solo lo pueden hacer con gobiernos aliados a Morena.

Es una locura y es criminal lo que señala Marlon, que el ‘gobierno dejó de ejercer el 74 por ciento de los fondos federales entregados a Veracruz el año pasado’. Terrible. En fin.

FADANELLI (SENADO)

Horacio Fadanelli, orizabeño maestro de la lente, por invitación de su amigo, el senador, Dante Alfonso Delgado Rannauro, presenta una exposición llamada “Veracruz, grandeza y volcán”. Si alguien ha tomado excelentes paisajes del Pico de Orizaba, es Horacio, a veces allí vivía esperando que cayera la nevada o que el volcán mostrara su grandeza. Será una buena exposición desde el 11 de febrero, inauguración a las 10:30 en el lobby del Senado. Allí estará el joven político diputado de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien Dante impulsa esa carrera hasta hacerlo, si el tiempo lo decide, presidente como su padre lo quería ser, hijo del malogrado candidato a quien, hace dos días le subió un tuiter al cumplir 70 años de haber nacido, con una fotografía cuando el ahora diputado es solo un niño, el texto: Para Papá: “Te quiero, cada vez que te vas pienso en ti, mis pensamientos no dejan de pensar en ti”, un mensaje del niño al padre, que guardó y exhibió en un papel arrugado y gastado por los años, con el puño y letra de un niño que adoraba al padre, y que se lo arrebataron siendo muy pequeño.

