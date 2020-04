Alcaldes sepultureros

Mientras todos los gobiernos de México y el mundo se preparan con ventiladores mecánicos, insumos médicos y acondicionamiento de clínicas y hospitales para enfrentar la pandemia del coronavirus y salvar el mayor número de vidas, algunos alcaldes, como Hipólito Rodríguez Herrero, de Xalapa, se alista para la contingencia pero… ¡ampliando el cementerio!

En un video que circula en las redes sociales se ve y escucha al munícipe de Morena dar la siguiente instrucción a sus colaboradores en una reunión celebrada el pasado 31 de marzo, en la que manifiesta su preocupación por la pandemia del Covid-19: "No sabemos cómo va a evolucionar. Desafortunadamente por lo que hemos visto que está pasando en otros países, puede volverse muy difícil la situación, puede volverse muy difícil. Hice una propuesta al Sector Salud —que Dios no lo quiera—, ampliar desde ahora nuestro cementerio, tenemos ahorita que meterle dinero a ampliar los cementerios ¡ya! ¡Mañana mismo que se pongan a trabajar, a ampliarlos! Sea por las buenas, sea por las malas, tenemos que contar con más espacios, ¡ya!".

Este viernes 3, casualmente, se iniciaron los trabajos de ampliación de espacios en el panteón municipal Bosques de Xalapa, aunque la regidora novena Ana María Córdoba Hernández, titular de la Comisión de Panteones, negó que estas obras se deban a la pandemia del Covid-19.

"No, no, nada de eso, esto (las obras de ampliación) ya estaban planeadas, la verdad es que esto ya estaba planeado, hicimos varias visitas al panteón, analizando cómo estaban las terrazas y hasta dónde iban a llegar", declaró la edil, argumentando que "esto es algo que debimos haber hecho, no es de ahorita, pero como ya se terminaron algunas obras (calles y banquetas), o en su mayoría, se está tomando este tema".

El caso de Hipólito Rodríguez es similar al de Arturo Dávalos, alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, quien hace una semana mandó a cavar 500 fosas dobles en los panteones municipales porque, dijo, no quería que el coronavirus los agarrara "desprevenidos".

"Dios no lo quiera, pero debemos de prepararnos, ojalá no pase a mayores esto", expresó el munícipe del partido Movimiento Ciudadano en la sesión de Cabildo, quien fue duramente criticado porque el número de fosas es incluso mayor que el de camas de hospital, ya que en ese municipio jalisciense sólo existen 466 para hospitalización, 133 para servicios de urgencias, 42 para terapia intensiva y cuentan con 78 ventiladores.

Ante los cuestionamientos —pues en Puerto Vallarta sólo se había confirmado un caso positivo de coronavirus—, el alcalde de MC, recién reelecto para un segundo periodo municipal, negó también que las fosas tuvieran que ver con la pandemia del Covid-19 y explicó que este comentario lo había hecho durante una reunión en la Secretaría de Marina, pero posteriormente los medios "lo desviaron o lo interpretaron mal". ¡Ja!